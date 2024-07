O ex-marido de Ana Hickmann, Alexandre Correa, postou em suas redes sociais na noite de quarta-feira (17/7) um vídeo demonstrando como criar marcas de hematomas fake na pele. Na legenda ele escreveu: "Boa noite a todos! Este post é dedicado a você que está enfrentando uma crise no casamento. Lembre-se: nada está tão ruim que não possa piorar ainda mais. Assista ao vídeo com atenção. Desejo-lhe boa sorte".

No vídeo é possível ver alguém colando uma espécie de adesivo com machas vermelhas na perna de uma mulher e logo em seguida, quando retirado o adesivo, vê-se uma marca semelhante a hematomas.

Figurinhas de vômito, espanto, raiva e indignação também aparecem de forma intercalada durante o vídeo.

Confira

O vídeo é uma repostagem do que foi publicado em junho pela advogada Fabiana Tanuri Duso, especialista em inventários e planejamento patrimonial. Na legenda do vídeo da advogada ela escreveu: "Hematomas? Saiam correndo desse tipo de mulher, porque se ela for capaz disso… nem queiram imaginar o fim da história…".

Algumas horas antes da postagem de Alexandre, Ana Hickmann falou pela primeira vez com detalhes sobre a violência doméstica que sofreu do ex-marido. A apresentadora palestrou sobre o tema e chorou, ao mostrar fotos com os hematomas da agressão.

"Isso foi no dia 11 de novembro de 2023, foi o dia que eu pedi socorro. Eu nunca trouxe as imagens para ninguém, aliás, essa semana completou oito meses e eu quis fazer isso porque eu queria mostrar para vocês que não tem endereço, não tem conta em banco, não tem nome de família, não tem cor de pele, não tem nada que nos diferencia", desabafou.

Alexandre Correia foi acusado de violência doméstica por Ana Hickmann, com quem foi casado por 25 anos. Eles se separaram em novembro do ano passado. Agora, o ex-marido da apresentadora é pré-candidato a vereador de São Paulo pelo partido Avante 70. Ele também se diz "engajado na luta diária contra falsas denúncias e alienação parental".