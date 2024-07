Que papelão hein! O ex-BBB Lucas Buda se envolveu em mais uma polêmica. Desta vez, o capoeirista confirmou os boatos de que teria visitado a boate 'Remulos' durante sua viagem a Manaus/AM, e que de lá saiu sem pagar, dando um baita calote no estabelecimento.

Os burburinhos começaram após um perfil de entretenimento local publicar sobre o calote, mas sem citar o nome do ex-BBB. A web logo associou o caso a Buda, que por sua vez, entrou na brincadeira e confirmou os boatos.

“Eu fui no Remulos e saí sem pagar, galera. Errei, fui moleque”, escreveu ele, fazendo referência a um meme das redes sociais. Visto que a brincadeira estava ficando séria, o suposto caloteiro negou qualquer hipótese levantada a respeito do assunto.

“Galera, era brincadeira. Eu nem fui em p*teiro nenhum em Manaus. Fiz uma caixinha [de perguntas no Instagram] perguntando onde a galera queria que eu fosse em Manaus, onde eu deveria ir, me sugeriram o local. Passei na porta, fiz uma foto só. Nem fui lá, não usei serviço nenhum. Foi uma brincadeira, gente. Uma piada”, disse ele, aos risos.

Vale lembrar que, outros participantes do “BBB24” estiveram no evento, como Lucas Pizane, Giovanna Lima, Michel Nogueira, Raquele Cardoso, Davi Brito, Beatriz Reis e Matteus Amaral, sem contar, é claro, com a cunhã-poranga do Boi Garantido Isabelle Nogueira, que se apresentou no festival.

