Hiroyuki Sanada, protagonista de "Xógum: A gloriosa saga do Japão", é um dos indicados a melhor ator em série dramática



A Academia de Artes e Ciências Televisivas dos Estados Unidos anunciou nessa quarta-feira (17/7) os indicados à 76ª edição do Emmy Awards, o principal prêmio da indústria americana de televisão e streaming. "Xógum: A gloriosa saga do Japão" (Disney) saiu na frente na ala dramática, com 25 indicações, e foi seguida por "O urso" (Disney), nas categorias de comédia, com 23, recorde de indicações para o gênero.

"True detective: Terra noturna" (HBO) foi a mais lembrada entre as minisséries, com 19 menções. O recente fenômeno de sucesso da Netflix, “ Bebê Rena ”, também se sobressai entre os selecionados.



Os indicados foram anunciados em cerimônia apresentada pelos atores Tony Hale e Sheryl Lee Ralph – ela própria indicada na categoria de melhor atriz coadjuvante de comédia –, diretamente do El Capitan Theatre, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

A transmissão foi feita no canal da Academia no YouTube. A entrega dos prêmios está marcada para 15 de setembro, oito meses após a última cerimônia do Emmy, que passou do ano passado para janeiro deste ano devido às greves de roteiristas e atores nos Estados Unidos.



Confira, abaixo, os indicados nas principais categorias. A lista completa está disponível no site do Emmy: https://www.emmys.com/.

Série dramática

"Xógum: A gloriosa saga do Japão" (Disney)

"A idade dourada" (HBO)

"The crown" (Netflix)

"Fallout" (Amazon)

"The morning show" (Apple)

"Sr. & Sra. Smith" (Amazon)

"Slow horses" (Apple)

"O problema dos 3 corpos" (Netflix)

Ator em série dramática

Hiroyuki Sanada, "Xógum: A gloriosa saga do Japão"

Dominic West, "The crown"

Walton Goggins, "Fallout"

Donald Glover, "Sr. & Sra. Smith"

Gary Oldman, "Slow horses"

Idris Elba, "Sequestro no ar"



Atriz em série dramática

Anna Sawai, "Xógum: A gloriosa saga do Japão"

Imelda Staunton, "The crown"

Carrie Coon, "A idade dourada"

Maya Erskine, "Sr. & Sra. Smith"

Jennifer Aniston, "The morning show"

Reese Witherspoon, "The morning show"



Ator coadjuvante em série dramática

Tadanobu Asano, "Xógum: A gloriosa saga do Japão"

Billy Crudup, "The morning show"

Mark Duplass, "The morning show"

Jon Hamm, "The morning show"

Takehiro Hira, "Xógum: A gloriosa saga do Japão"

Jack Lowden, "Slot horses"

Jonathan Pryce, "The crown"



Atriz coadjuvante em série dramática

Nicole Beharie, "The morning show"

Greta Lee, "The morning show"

Elizabeth Debicki, "The crown"

Lesley Manville, "The crown"

Christine Baranski, "A idade dourada"

Karen Pittman, "The morning show"

Holland Taylor, "The morning show"



Série de comédia

"Abbott elementary" (Disney)

"Hacks" (HBO)

"O urso" (Disney)

"Segura a onda" (HBO)

"Only murders in the building" (Disney)

"Reservation dogs" (Disney)

"Palm royale" (Apple)

"O que fazemos nas sombras" (Disney)



Ator em série de comédia

Larry David, "Segura a onda"

Martin Short, "Only murders in the building"

Steve Martin, "Only murders in the building"

Jeremy Allen White, "O urso"

Matt Berry, "O que fazemos nas sombras"

D'Pharaoh Woon-A-Tai, "Reservation dogs"

Atriz em série de comédia

Jean Smart, "Hacks"

Ayo Edebiri, "O urso"

Quinta Brunson, "Abbott elementary"

Selena Gomez, "Only murders in the building"

Kristen Wiig, "Palm royale"

Maya Rudolph, "Fortuna"



Ator coadjuvante em série de comédia

Ebon Moss-Bachrach, "O urso"

Tyler James Williams, "Abbott elementary"

Paul W. Downs, "Hacks"

Lionel Boyce, "O urso"

Paul Rudd, "Only murders in the building"

Bowen Yang, "Saturday night live"



Atriz coadjuvante em série de comédia

Carol Burnett, "Palm royale"

Hannah Einbinder, "Hacks"

Meryl Streep, "Only murders in the building"

Sheryl Lee Ralph, "Abbott elementary"

Janelle James, "Abbott elementary"

Liza Colón-Zayas, "O urso"



Minissérie

"Bebê Rena" (Netflix)

"Ripley" (Netflix)

"Fargo" (Disney)

"True detective: Terra noturna" (HBO)

"Uma questão de química" (Apple)



Filme para TV

"A grande entrevista" (Netflix)

"O último caso do Sr. Monk" (Peacock/Universal)

"Vermelho, branco e sangue azul" (Amazon)

"The great Lillian Hall" (HBO)

"The Caine mutiny court-martial" (Paramount)



Ator em minissérie ou filme para TV

Jon Hamm, "Fargo"

Andrew Scott, "Ripley"

Richard Gadd, "Bebê Rena"

Tom Hollander, "Feud: Capote vs. the Swans"

Matt Bomer, "Companheiros de viagem"



Atriz em minissérie ou filme para TV

Brie Larson, "Uma Questão de Química"



Juno Temple, "Fargo"

Jodie Foster, "True Detective: Terra Noturna"

Naomi Watts, "Feud: Capote vs. the Swans"

Sofía Vergara, "Griselda"



Ator coadjuvante em minissérie ou filme para TV

Robert Downey Jr., "O simpatizante"

Lewis Pullman, "Uma questão de química"

Jonathan Bailey, "Companheiros de viagem"

Tom Goodman-Hill, "Bebê Rena"

Treat Williams, "Feud: Capote vs. the Swans"

John Hawkes, "True detective: Terra noturna"

Lamorne Morris, "Fargo"



Atriz coadjuvante em minissérie ou filme para TV

Jessica Gunning, "Bebê Rena"

Nava Mau, "Bebê Rena"

Kali Reis, "True detective: Terra noturna"

Lily Gladstone, "Under the bridge"

Dakota Fanning, "Ripley"

Aja Naomi King, "Uma questão de química"

Diane Lane, "Feud: Capote vs. the Swans"



Programa de competição

The amazing race (CBS/Paramount)

RuPaul's drag race (VH1/Paramount)

Top chef (Bravo/Universal)

The traitors (Peacock/Universal)

The voice (NBC/Universal)



Talk show

The daily show (Comedy Central/Paramount)

Jimmy Kimmel live! (ABC/Disney)

Late night with Seth Meyers (NBC/Universal)

The late show with Stephen Colbert (CBS/Paramount)