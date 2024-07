A segunda edição da turnê I Wanna Be Tour já tem data marcada: 15 de fevereiro, em Curitiba (PR), e 22 de fevereiro, em São Paulo. O festival passará por menos locais do que a primeira edição, que teve show em Brasília, Belo Horizonte, Recife, Rio de Janeiro, São Paulo e Curitiba. A atração principal será a banda Green Day, de acordo com o jornalista José Norberto Flesch.





A última passagem do grupo comandado por Billie Joe no Brasil foi em 2022, no Rock in Rio. A pré-venda de ingressos começa logo mais, ao meio-dia desta quinta-feira (18/7), ainda sem a divulgação da programação.





Hoje, será liberado um código especial para quem compareceu aos shows de 2023, pelo e-mail usado para a compra dos ingressos da primeira edição. A partir de amanhã ao meio-dia, a venda estará disponível para aqueles que se inscreverem no site oficial e utilizarem o código recebido por e-mail.





Para comprar, basta acessar o site da Eventim ou o site oficial (www.iwannabetour.com.br) e utilizar o código especial. Os preços ainda não foram divulgados.





Em 2023, a I Wanna Be Tour reuniu um público total de 150.000 pessoas. A programação contou com nomes como Simple Plan, A Day To Remember, The All-American Rejects, NX Zero e Fresno.