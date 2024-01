Enquanto se prepara para lançar seu novo álbum, a banda Green Day decidiu surpreender os fãs com um show surpresa em uma estação de metrô de Nova York – uma das mais movimentadas da cidade. A apresentação aconteceu nessa terça-feira (16/1) e foi gravada para ser exibida em um talk show.

Ao todo, o trio tocou seis músicas, entre sucessos, covers e lançamentos. O grupo surgiu disfarçado, tocando ‘Feel like making’ love’, da banda Bad Company. Após revelarem suas identidades, o Green Day fez uma performance de ‘Basket Case’; seguida da nova "Look ma, no brains!’; depois, apresentaram uma versão de "Rock and roll all nite", da banda Kiss; e ‘Dilemma’, outra novidade. A banda encerrou o show com a famosa ‘American idiot’.

A performance deve ser exibida na próxima semana, durante o talk show de Jimmy Fallon. O apresentador fez parte da apresentação tocando pandeiro.

‘Saviors’

Na próxima sexta-feira (19/1), chega aos streamings o 14º álbum do Green Day, ‘Saviors’. Com sua pegada pop-punk, a banda faz diversas críticas a Trump e demais apoiadores à direita dos Estados Unidos.

Já na música de abertura, ‘The american dream is killing me’, em que Billie Joe Armstrong mostra um país dividido entre o movimento Black Lives Matter e a cerca branca: “Meu país sob cerco, em propriedade privada”, canta.

Já em ‘Strange days are here to stay’ o grupo aponta 2016 como o ano em que tudo deu errado, com Trump, Brexit e as guerras culturais.“ Desde que Bowie morreu, o mundo não tem sido o mesmo”, diz um trecho da canção. Ao todo, são 15 faixas em que o Green Day relembra seus posicionamentos políticos.