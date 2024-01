O cantor e compositor Luiz Millan lança o álbum “Brazilian match”, gravado com músicos que tocaram com Miles Davis, Sting, Paul McCartney, John Lennon, Quincy Jones e Frank Sinatra, entre outros. Produzido por Arnaldo DeSouteiro, que trabalhou com João Gilberto, Tom Jobim, Marcos Valle e Eumir Deodato, o quinto disco solo do paulistano reúne 16 faixas autorais e arranjos de Michel Freidenson.

“Brazilian match” nasceu de uma coincidência, pois Millan não conhecia DeSouteiro. “Foi graças ao músico Moisés Santana, que faz a divulgação dos meus CDs. Outro artista havia pedido para o Moisés entregar um disco ao Arnaldo e ele resolveu mandar junto o meu CD anterior, 'Achados e perdidos'. Arnaldo ouviu, gostou e publicou uma pequena crítica no Instagram, elogiando”, relembra. Os dois trocaram telefones e passaram a conversar, durante a pandemia.

DeSouteiro mora nos Estados Unidos e estava no Brasil. Millan aproveitou a oportunidade e lhe propôs produzir o álbum, com arranjos de Michel Freidenson. Proposta aceita, os três passaram a se reunir com o objetivo de gravar um produto que atingisse o mercado internacional.

Ficou decidido que seria o encontro de músicos brasileiros e estrangeiros. “Por isso o título 'Brazilian match' (Jogo brasileiro, em tradução literal)”, conta Millan. “Arnaldo selecionou seis músicas já gravadas e seis inéditas, todas de minha autoria.”

Conexão internacional

As cantoras são as brasileiras Giana Viscardi, que já havia trabalhado com Millan, e Lisa Ono, radicada no Japão, a francesa Clémentine e a americana Ellen Johnson. “Michel fez um trabalho maravilhoso, pois além dos arranjos serem lindos, escreveu todas as partituras. Ele gravou todos os arranjos no teclado e os mandou com as partituras para os músicos no exterior, o que facilitou bastante para eles”, explica o cantor.

Por sua vez, o produtor DeSouteiro optou por versões em outras línguas. Ellen Johnson e Peter Eldridge fizeram duas em inglês e Marília Millan, mulher de Luiz, outras duas em francês, cantadas por Clémentine.

“Estamos começando a produzir um documentário sobre o álbum, que deve demorar alguns meses para ser lançado. Houve algumas filmagens que o pessoal de fora gravou, tem várias coisas no YouTube. Vamos voltar ao estúdio para fazer algumas gravações com imagens com qualidade”, revela.



Sucesso lá fora

Millan está feliz com a repercussão do novo trabalho. “Nos Estados Unidos, os quatro maiores críticos de jazz fizeram críticas maravilhosas do álbum. O CD está tocando bastante nas rádios norte-americanas, espanholas, japonesas e canadenses”, comenta.

“Brazilian match” contou com os músicos David Sanborn (vencedor de seis prêmios Grammy), Randy Brecker (sete Grammy), Mark Egan (integrante do Pat Metheny Group), Barry Finnerty (guitarrista de Miles Davis), John Tropea (guitarrista de Paul Simon e John Lennon), Mike Mainieri (tocou com Paul McCartney e Dire Straits), Danny Gottlieb (tocou com Al DiMeola), Eddie Daniels e Ada Rovatti.

Também participaram o grupo vocal New York Voices e os brasileiros Edu Ribeiro, Chico Batera, Sylvinho Mazzucca, Camilo Carrara, Teco Cardoso, Toninho Ferragutti e Chico Oliveira, entre outros. O álbum marca a estreia de Luiz Millan no selo Jazz Station Records (JSR), de Los Angeles.

“BRAZILIAN MATCH”



• Disco de Luiz Millan

• Selo JSR

• 16 faixas

• Disponível nas plataformas digitais