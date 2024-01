Há 27 anos, Renato Russo nos deixava. Mas seu legado permanece. E sua voz pode continuar a ser ouvida, mas vindo de outro cantor. Nourrant Ferreira, de 20 anos, se apresenta no metrô de São Paulo e chama atenção justamente por conta do timbre de voz parecida com o do líder do Legião Urbana.

Filho de uma artesã com um diretor de teatro e irmão de uma bailarina, o jovem cresceu no meio artístico. E logo tomou gosto pela coisa. A paixão por música – e por Legião Urbana – veio ainda na infância, sob influência da matriarca. “O Renato Russo compõe de uma forma muito poética e eu sempre gostei muito de literatura, de poesia, então não tem como você não se sentir atraído pelas músicas, pela musicalidade do Legião Urbana mas, principalmente, pelo Renato Russo”, declarou em entrevista ao programa ‘Balanço geral’, da TV Record.

Natural de Suzano (SP), Nourrant aprendeu a tocar violão aos 16 anos. Mas foi só aos 18 que descobriu que tinha voz parecida com a de Renato Russo – na mesma época em que começou a tocar no transporte público.

“Quando eu descobri a classificação vocal, que é barítono, na caso, parecida com a dele, eu falei, ‘Poxa, talvez aqui eu consiga me encontrar’. Aí eu comecei a aprender as músicas do Legião Urbana e fui percebendo a semelhança na voz”, contou.

Estudante do segundo ano de produção audiovisual se sente honrado quando é comparado com o ídolo. “Desde criança eu ouço Legião Urbana, e o Renato Russo foi um dos maiores artistas do nosso país. Não tem como não dizer que não é um elogio ser comparado com ele", revelou.

Assim como Renato, Nourrant sonha em crescer na carreira musical. Junto com amigos, ele criou a banda Os Comunautas, em que é responsável pela voz, violão e composição. As músicas autorais trazem elementos do rock e da MPB. “Sempre quis ter minha banda, devido a minhas músicas. Eu sempre compus. Mesmo se eu não soubesse tocar um instrumento. Eu já escrevia algumas melodias, algumas letras. Então, desde criança, eu sempre quis viver da arte”, apontou.