677

'I Wanna Be Tour' passará por cinco capitais brasileiras em 2024 Divulgação Com um formato inédito de se fazer festival no Brasil, a 30e idealizou a "I Wanna Be Tour", especialmente para os fãs do pop punk, que marcou (e formou) gerações nos anos 2000. O evento levará atrações múltiplas - nacionais e internacionais - que têm o rock, as suas nuances e atitudes como ponto de partida, como Simple Plan e vários outros para cidades além do eixo Rio-São Paulo, incluindo Belo Horizonte. A venda de ingressos começa no dia 4 de outubro, a partir do meio-dia, na Eventim. Com um formato inédito de se fazer festival no Brasil, a 30e idealizou a "I Wanna Be Tour", especialmente para os fãs do pop punk, que marcou (e formou) gerações nos anos 2000. O evento levará atrações múltiplas - nacionais e internacionais - que têm o rock, as suas nuances e atitudes como ponto de partida, como Simple Plan e vários outros para cidades além do eixo Rio-São Paulo, incluindo Belo Horizonte. A venda de ingressos começa no dia 4 de outubro, a partir do meio-dia, na Eventim.

Todos eles vão rodar cinco capitais do país com o festival:

2 de Março - São Paulo - Allianz Parque

3 de Março - Curitiba - Estádio do Couto Pereira

6 de Março - Recife - Area Externa do Centro de Convenções Pernambuco

9 de Março - Rio de Janeiro - Engenhão - Estádio Nilton Santos

10 de Março - Belo Horizonte - Arena da Independência

Ingressos

A venda de ingressos começa já nesta quarta-feira (4/10), a partir das 12h, no site da Eventim. Em Belo Horizonte, o preço varia de R$ 190 (meia-entrada) da pista ou cadeira, e vai até R$ 650 (inteira) da pista premium.

Fora esses ingressos convencionais, os fãs podem adquirir o pacote VIP "I Wanna Be a Fan", no valor de R$ 2 mil, que inclui várias vantagens:

Ingresso Pista Premium;

Entrada antecipada;

Acesso antecipado ao merch disponível;

Kit exclusivo com itens do IWBT e bandas.

Após a seleção do Pacote VIP, o público poderá aquirir as experiências separadamente mediante a disponibilidade:

M&G com a banda antes ou depois do show;

Foto em grupo no backstage antes da banda subir no palco;

Assistir ao show da banda da lateral do palco;

Itens exclusivos IWBT e bandas





*A experiência não contempla o ingresso, é necessário adquirir o Pacote VIP I Wanna Be a Fan

Classificação: Entrada e permanência de crianças/adolescentes de 05 a 15 anos de idade, acompanhados dos pais ou responsáveis, e de 16 a 17 anos, desacompanhados dos pais ou responsáveis legais.

Cena pop punk 2000 reacende no Brasil





"Eu acompanho a cena do pop punk há algum tempo, e logo depois da pandemia percebi que houve uma grande procura, no exterior, de artistas desse gênero. E foi assim que pensamos na 30e: por que não fazer algo do gênero no Brasil, mas do nosso jeito? Esse foi o ponto de partida para a inspiração e criação do I Wanna Be Tour. Começamos a correr atrás dos artistas e montar um verdadeiro quebra-cabeças para realizar uma turnê inédita em nosso país e que juntasse o melhor que existe nesse segmento dentro e fora do Brasil", afirma Caio Jacob, Vice-Presidente de Global Touring & Festivals.





"Tivemos respostas muito positivas com as tours que realizamos neste último ano. As turnês ‘Titãs Encontro’ e 'Cedo ou Tarde', do NX Zero, por exemplo, se transformaram em experiências para além do que é esperado de um show. É como se, a cada apresentação, fosse criado um espaço de nostalgia capaz de reativar lembranças de bons momentos, mas também de criar novas memórias ao lado de amigos e família", comenta Guss Luveira, Vice-presidente de Marketing da 30e. "A ideia com a I Wanna Be Tour foi justamente a de abraçar uma geração e uma cena que foram muito importantes para a construção do pop punk dos anos 2000. Não à toa, toda a comunicação e identidade visual acompanham esse raciocínio. Vamos ter um espaço seguro e livre de julgamentos", ele complementa.

Simple Plan

Desde sua ascensão no novo milênio ao estrelato da MTV até o ressurgimento moderno do pop-punk, o Simple Plan tem sido uma parte indelével da cultura pop desde sua formação em Montreal em 1999. Eles venderam 10 milhões de álbuns em todo o mundo e a banda está animada por se juntar à primeira edição da turnê I Wanna Be.

“O Brasil sempre foi um lugar muito, muito especial para nós. Foi onde tivemos alguns dos nossos shows mais incríveis de todos os tempos e temos uma sensação louca de que esta turnê pode superar todos eles! Obrigado por todo o apoio incrível nas últimas 2 décadas! Mal podemos esperar para ver todos vocês nos shows! Fica ainda mais emocionante porque estamos vindo com algumas de nossas bandas e amigos favoritos”, diz Simple Plan sobre a I Wanna Be Tour.





Assim como as turnês mencionadas acima, a I Wanna Be Tour também terá o selo de qualidade da 30e no que diz respeito à inovação, estrutura e experiência. As doze atrações serão distribuídas entre dois palcos que estarão conectados por uma plataforma, dando muitas possibilidades às aguardadas performances.