Victor e Leo encerraram dupla há cinco anos, quando Victor foi acusado e depois condenado por agredir a mulher Facebook/reprodução

Depois de cinco anos separados, Victor e Leo anunciaram turnê que passará por 30 cidades em 2024. Em Minas, há datas em Uberlândia (4/5) e Belo Horizonte (6/7). À venda no site da dupla a partir de domingo (23/9), o preço dos ingressos varia de R$ 60 (pista, meia) a R$ 1,5 mil (meet and greet).

• TATIANA NESRALLA EXPÕE NO MINAS 2

• DUO KREUTZER FAZ CONCERTO GRATUITO

• INGRESSOS PARA MADELEINE PEYROUX

• RESIDÊNCIA NA CHAPADA DIAMANTINA

Em carta aos fãs, os dois afirmaram que o afastamento “serviu para a reconstrução da base familiar”. A parceria acabou em 2018, após Victor ser acusado de agredir Poliana Bagatini, grávida, com quem estava casado. Condenado a 18 dias de prisão em regime aberto pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais em , ele recorreu e o caso foi enviado ao Ministério Público de Minas Gerais. Na época, o clima entre os irmãos era marcado por desentendimentos em relação ao futuro da dupla.O show de BH está anunciado para o Mineirão, com ingressos a R$ 60 (meia/pista), R$ 120 (inteira/pista), R$ 360 (inteira/pista premium) e R$ 1,5 mil (meet and greet). A estreia da turnê ocorrerá em 23 de março, no Morumbi, em São Paulo. A agenda inclui também Rio de Janeiro, Brasília e Recife. Na madrugada de sábado (23/9), os dois fizeram show surpresa em São Paulo e cantaram sucessos de sua carreira.A mostra “Cento e uma sementes – E as formas criativas da natureza”, com telas da artista Tatiana Nesralla, está em cartaz na Galeria de Arte do Minas 2 (Avenida dos Bandeirantes, 2.323, Serra). Os trabalhos se inspiram em sementes de várias frutas. Com entrada franca, a exposição fica em cartaz até 25 de outubro, de segunda a sexta-feira, das 6h às 22h, aos sábados, das 6h às 20h, e aos domingos e feriados, das 6h às 19h. Informações: (31) 3516-1360.O Duo Kreutzer, formado pelo alemão Goetz Hartmann (violino) e pela argentina Mirta Herrera (piano), se apresenta nesta segunda-feira (25/9), às 20h, no Teatro da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (Rua Rodrigues Caldas, 30, Santo Agostinho). No repertório, peças de Bach, Brahms, Cosentino e Piazzolla. Entrada franca. Informações: (31) 2108-7827.Já estão à venda os ingressos para o show da cantora americana de jazz Madeleine Peyroux em 3 de outubro, no Grande Teatro do Minascentro, em BH. O preço da inteira é R$ 400 (setor 1), R$ 320 (setor 2) e R$ 120 (plateia superior), com meia-entrada na forma da lei. A compra pode ser feita no site Sympla ou na bilheteria da casa.Estão abertas as inscrições para o programa de residência “Pororoca no mirante”, que será realizado em novembro, na Chapada Diamantina (BA). O projeto é voltado para artistas visuais e cênicos, além de pessoas que lidam com curadoria, escrita, arquitetura, design, gastronomia e meio ambiente. A ficha de inscrição está disponível no site programapororoca.com. Pede-se pagamento de R$ 350. Serão selecionadas cinco propostas individuais.