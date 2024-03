Depois de ganhar CPFs brasileiros e até pagarem a conta com pix, a banda Simple Plan publicou um clipe nas redes sociais em homenagem aos fãs brasileiros, com uma versão totalmente inédita de um de seus maiores sucessos, a música “Welcome to my life”. Intitulada “Welcome to Brasil”, a música mistura o emo com a batida de funk.

No último 10 de maio, o Simple Plan encerrou sua turnê no Brasil, e, desde então, vem fazendo uma série de postagens falando sobre o país. No clipe, os integrantes aparecem na praia, fazendo caipirinha e até jogando futebol. As imagens ainda mostram a interação dos músicas com os fãs, além de imagens das apresentações.

Com legendas em inglês e português, a banda escreveu: “Pois é, agora que somos brasileiros, lançamos nosso primeiro clipe oficial do Brasil! Vocês sempre nos fazem sentir em casa, e todo show é inesquecível. Muito obrigado por tudo! Nós te amamos! E não, não é muito cedo pra começarem a pedir pra voltarmos novamente”.

A legenda está assinada com as versões brasileiras de seus nomes: Pedro (Pierre Bouvier), Carlos (Chuck Comeau), Jefferson (Jeff Stinco) & Sebastião (Sébastien Lefebvre). O vocalista, Pierre, ainda deixou um comentário na postagem, lembrando o pedido dos fãs para que a banda volte ao Brasil.

A faixa “Welcome to my life”, que integra o álbum “Still not getting any”, foi lançada em 2004 e encerra apresentações da banda. Recentemente, o Simple Plan fez cinco shows no Brasil, pelo festival I Wanna Be Tour, junto com outras bandas do ritmo. Eles ainda fizeram um side show em São Paulo, quando homenagearam a banda Mamonas Assassinas tocando “Vira vira”.