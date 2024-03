Após a temporada de shows da ‘I wanna be tour’, que encerrou no domingo (10/3), com apresentações no Independência, em Belo Horizonte, a banda Simple Plan se despediu do Brasil. Ao contrário do desejo dos fãs, que lotaram as redes sociais pedindo para que os músicos fiquem em solo brasileiro para mais shows.

“Belo Horizonte! Que maneira perfeita de encerrar nossa tour no Brasil. Nós tivemos momentos incríveis tocando para vocês e todos os outros shows em São Paulo, Curitiba, Recife e Rio. Essa tour foi espetacular e uma das melhores coisas que nós fizemos em toda nossa carreira. Não há nada parecido com o amor que nós recebemos no Brasil. Estamos tão agradecidos por todo o apoio”, escreveu a banda nas redes sociais.

O grupo conhecido por grandes hits emo como ‘Perfect’ e ‘Welcome to my life’ anunciou que fez diversos conteúdos divertidos por aqui; “Estamos a nos divertir muito fazendo alguns vídeos divertidos sobre o nosso tempo no Brasil e, mesmo que os shows tenham acabado, há muito mais por vir nas próximas semanas. Esperamos que você esteja gostando do conteúdo brasileiro e prepare-se para mais surpresas!”, anunciaram.

Em uma das postagens, eles fazem uma prévia de algum lançamento. No vídeo, os músicos aparecem brincando com a cultura e chegam a perguntar se o garçom “aceita pix” para pagar a conta de um quiosque na praia. “É o anúncio de uma nova turnê no Brasil! Tô sentindo que é isso!”, apostou um fã. A participação da banda no Rock in Rio também foi apontada como uma possibilidade.

Mas a maior parte dos comentários pedem que Pierre, Chuck, David, Jeff e Sébastien assumam de vez a nacionalidade brasileira. “Fechem os aeroportos, não deixem esses homens saírem do país”, pediu um perfil. “ALÔ RECEITA FEDERAL, ME VÊ 4 CPF'S AQUI, POR FAVOR!”, escreveu outro fã. “Se já tem pix, CPF é um mero detalhe”, observou um terceiro.

Além do CPF, os fãs pedem outros documentos para os músicos. “Conseguiram um RG”, apontou um internauta. Outro comentário pedia: “Entreguem o CPF e o cartão do SUS para eles, por favor”, clamou outro. Em um terceiro comentário, um brasileiro cravou: “Se for eles tirando CPF, já podem chamar a imobiliária e comprar a casa aqui no Brasil. Não aceito menos do que isso.”

Outros fãs são mais ousados e esperam um rolê com o Simple Plan. “Pierre, passa teu whats e vamos marcar um churrasco, eu pago!”, pediu um brasileiro. “NÃO EXISTE MAIS BRASILEIROS QUE VOCÊS. Já tô com saudade. Come to Brazil, p*****. Simplesmente os melhores”, se admirou outro.

Homenagem ao Brasil

Outra banda que participou do festival e comemorou a passagem pelo Brasil foi o The Used. O grupo liderado por Bert McCracken compartilhou o registro da participação especial que fizeram durante o show do NX Zero em BH. As duas bandas dividiram ‘Ow my own’, do grupo americano. “Tocamos algo especial com a segunda melhor banda do mundo”, escreveram na legenda.

Durante o show do The Used, Bert usou uma camisa em homenagem ao patrono da educação brasileira, Paulo Freire. A peça tinha uma ilustração do rosto do educador e a frase “Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é virar o opressor” e é da marca mineira Chico Rei. O guitarrista Joey Bradford também homenageou o Brasil, usando uma camiseta da banda Fresno.

Veja mais destaques do festival: