O Núcleo de Filmes de Estúdios da TV Globo está desenvolvendo um longa que será protagonizado pela cantora Anitta. No entanto, segundo informações da Coluna Play, do jornal O Globo, os detalhes do projeto ainda são mantidos em sigilo.

Vale lembrar que este não será o primeiro trabalho audiovisual da carreira da Poderosa, que recentemente participou da sétima temporada da série “Elite”, da Netflix, onde interpretava a professora Jéssica.

Em 2020, ela também fez uma participação na novela “Amor de mãe”, de Manuela Dias, no papel de Sabrina, um affair de Ryan, personagem interpretado pelo ator Thiago Martins, um dos filhos da protagonista Lurdes (Regina Casé).