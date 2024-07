O novo cenário do Caldeirão buscou trazer lembretes visuais da personalidade do Mion

O apresentador Marcos Mion teria procurado a direção da TV Globo para solicitar a permanência do Caldeirão em 2026 na grade de programação. Conforme noticiado em primeira mão por este colunista, há um plano sendo discutido em sigilo na emissora para colocar Mion na apresentação do Big Brother Brasil em dois anos. No desenho, a Globo pretende encerrar o ciclo do Caldeirão em 2026 e direcionar a faixa de horário para Eliana com um novo programa.

De acordo com fontes do canal, Mion teria feito um alerta à direção que gostaria de saber qualquer assunto sobre o programa antes da imprensa. Como a Globo pretende deixar Tadeu Schmidt apenas na próxima edição do BBB, Mion teria aceitado apresentar o Big Brother Brasil em 2026, mas teria também se mostrado insatisfeito com a notícia sobre o encerramento do Caldeirão.

Estas mesmas fontes contam que Mion pediu que a Globo reconsiderasse qualquer decisão a respeito do fim do Caldeirão em dois anos. Ele teria dito à Globo que existe uma enorme e competente equipe que tem se dedicado plenamente ao Caldeirão há dois anos, e que ainda apostariam muito tempo no projeto.



Mion ainda teria dito ao canal que daria conta da apresentação do reality show simultaneamente ao Caldeirão. O apresentador ainda teria considerado que não gostaria de trabalhar três meses para ficar ocioso posteriormente, fora da grade semanal de programação.

Ainda de acordo com fontes do canal, a emissora pretende iniciar esse diálogo nos bastidores com mais força somente em 2025.