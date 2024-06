Fresno organiza festival beneficente em prol do Rio Grande do Sul

A banda Fresno realiza, neste sábado (22/6) em Porto Alegre, um festival beneficente em prol dos atingidos pelas enchentes do Rio Grande do Sul no fim de abril e no início de maio. O eventoserá realizado em parceria com o Podpah e o grupo RBS. No palco, subirão nomes como Humberto Gessinger, Lucas Lima e Renato Borghetti.





A programação ainda inclui Os Fagundes, Carlinhos Carneiro, Rafa Machado, Serginho Moah, Duda Calvin, Duca Leindecker, Peppe Joe, Mano Changes, Alemão Ronaldo, Tchê Gomes, Frank Jorge, Nei Van Soria e Rafa Malenotti. Outros nomes devem ser confirmados até a realização do evento. A ideia é fazer um show com artistas que têm ligação com a cidade para arrecadar doações. Além da venda de ingressos, o evento será transmitido pelo canal Podpah e pelo grupo RBS.





O show ‘RECOMEÇO’ será realizado no Auditório Araújo Viana, mesmo lugar onde estavam marcadas duas apresentações da banda neste fim de semana, mas que foram adiados em função das enchentes. As entradas custam R$ 50. A bilheteria será destinada aos profissionais de eventos atingidos pela catástrofe e ao projeto RSNasce, criado por diversas empresas locais de cultura, de entretenimento e de turismo com o intuito de reconstruir o setor – um dos mais prejudicados pelas enchentes.





Além do ingresso, os participantes deverão doar 1 kg de alimento não perecível ou ração animal. Anteriormente, a Fresno organizou uma live solidária com Podpah, que foi replicada em outros canais como Pod Delas, CazéTV e Porta dos Fundos. O evento reuniu mais de 20 artistas, entre eles Emicida, Dinho Ouro Preto (Capital Inicial), Junior Lima e Seu Jorge. Os artistas se reuniram no estúdio, ao vivo, por seis horas e arrecadaram mais de R$ 2,5 milhões.