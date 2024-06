O Parque Ecológico da Pampulha é o atual endereço do evento antes realizado embaixo do Viaduto Santa Tereza. "Esperamos não sair de lá", afirma organizador



O festival Sensacional chega à sua 11ª edição nesta sexta (21/6) e sábado, trazendo nomes como Djavan, Xande de Pilares, Marina Sena e Marcelo D2 ao Parque Ecológico da Pampulha. Nascido em 2010, nas ruas de BH, mais especificamente embaixo do Viaduto Santa Tereza, há três anos o evento vem firmando seu lugar na nova casa, localizada na Avenida Otacílio Negrão de Lima.



A mudança de local não se deu sem percalços. No ano passado, moradores da região da Pampulha chegaram a entrar com ação na Justiça pedindo o cancelamento do evento. O juiz concluiu que a realização dos shows era regular e arquivou o processo.



“Felizmente, o bom senso imperou, e a gente segue firme e forte. É um lugar em que a gente está muito confortável. Esperamos não sair de lá”, afirma Gabriel Assad, idealizador do festival e da produtora Híbrido.



Dividida em quatro palcos e em dois dias, a programação começa com show de um dos discos mais elogiados de 2023, “Xande canta Caetano”. O ex-vocalista do grupo Revelação Xande de Pilares iniciou o giro por Salvador, neste mês, e desembarca hoje em BH para a segunda apresentação.



Nervosismo faz parte

“Estou muito nervoso, diga-se de passagem. Nervoso por estar cantando Caetano, que está fora da minha zona de conforto, e muito nervoso por estar com um dos meus ídolos, que é o Djavan. Mas se o nervosismo não existir, não tem graça. Ele faz parte”, diz Xande.



Com 10 faixas, “Xande canta Caetano” foi um pedido do cantor e compositor baiano, que flagrou o sambista carioca entoando a canção “Ela e eu”, conhecida na voz de Maria Bethânia. “Ele (Caetano Veloso) me convidou para fazer um show no teatro, só eu e meu cavaquinho. Fiquei com medo e sumi da casa dele durante um bom tempo”, conta Xande. Depois de acordar que os shows seriam realizados com banda, Xande resolveu gravar o disco.



Djavan fecha a noite de hoje com o show de seu 25º álbum de estúdio, “D”. A apresentação conta ainda com mais de 20 sucessos de todas as fases de sua discografia. “Sina” e “Flor de lis” estão garantidas no setlist.



Segundo Gabriel Assad, a divisão do festival em dois dias objetiva proporcionar mais tempo para o público aproveitar a estrutura do evento. “A gente tenta fazer um line up que preze pela alegria, com coisas que são alto astral e que mescle grandes artistas com artistas revelação. Privilegiamos também sempre ter a presença de artistas locais”, afirma.



Entre os mineiros estão o funkeiro WS da Igrejinha; a dupla Ogoin e Linguini; o rapper FBC, que convida Letrux em um show inédito, e Marina Sena, que fará show dedicado ao repertório de Gal Costa.



Quando apresentou o show em São Paulo, no festival The Town, Marina recebeu duras críticas nas redes sociais. Mais uma vez, a artista não cedeu aos comentários negativos. Em entrevista ao Estado de Minas no ano passado, ela disse que espera homenagear Gal pelo resto da vida.



Às 20h15 de sábado será hora de o público mineiro reencontrar a Banda Uó, que passou seis anos longe dos palcos e agora tem rodado o país. Criado em 2011, em Goiânia, o grupo formado pelos amigos Candy Mel, Mateus Carrilho e Davi Sabbag conquistou o público com seu pop dançante e irreverente.



Mateus Carrilho diz que o trio, que se separou em 2018, chega cheio de gás para se apresentar na capital mineira. “A gente preparou um show maravilhoso. Ensaiamos muito e fizemos um investimento alto para poder levar um espetáculo completo para esse público que estava esperando pelo retorno da Banda Uó há tanto tempo. Vamos fazer um show com tudo que se tem direito – banda, ballet, luz e figurino”, afirma.



“Nosso show é muito atômico, não dá tempo nem de ir no bar comprar uma cerveja. É um show poderoso feito para te prender do inicio ao fim”, diz o cantor. Ele afiram que em algum momento após a turnê a banda voltará a se separar.



A organização do festival espera receber 10 mil pessoas hoje e 15 mil no sábado. “Não tem sido fácil produzir festivais. Foi um efeito em cadeia (pós pandemia) em que tudo ficou mais caro. Tem sido cada vez mais difícil fechar a conta de eventos como esse”, diz Assad. Ele considera que o Sensacional fez uma projeção correta do cenário pós pandemia.

Leia também:Lula diz que artista não deve ensinar 'putaria'



“Os eventos semelhantes ao nosso na cidade buscaram um caminho de amplificar muito. No primeiro momento, realmente houve uma demanda muito grande, mas a gente soube fazer uma leitura de que aquilo era algo efêmero. Optamos não por fazer um ‘giga’ festival, mas sim fazer o melhor festival que a gente conseguisse”, afirma.



A programação de sábado do festival Sensacional conta com mais de 20 artistas. Na lista também estão Olodum, Dona Onete, Ana Frango Elétrico, VHOOR e Ebony, entre outros.



NOITE DE ABERTURA SENSACIONAL!

Nesta sexta (21/6), das 17h às 23h, no Parque Ecológico da Pampulha (Av. Otacílio Negrão de Lima, Portaria I, nº 6.061). Com shows de DJ Yuga, Xande de Pilares e Djavan. Ingressos à venda no site Shotgun R$ 460 (inteira) e R$ 230 (meia).

FESTIVAL SENSACIONAL!

Sábado (22/6), das 12h às 23h, no Parque Ecológico da Pampulha (Av. Otacílio Negrão de Lima, Portaria I, nº 6061). Com shows de Olodum, Marina Sena, Marcelo D2, Dona Onete, entre outros. Mais informações: no Instagram do festival. Ingressos à venda no site Shotgun R$ 280 (inteira) e R$ 140 (meia).