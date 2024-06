Belo Horizonte vai virar arraial animado neste fim de semana. O Dia de São João, na segunda-feira (24/6), será comemorado antecipadamente com várias festas, quermesses e eventos.



No domingo (23/6), será realizada a terceira edição do “Arraiá Baianeiros”, no estacionamento do câmpus Buritis do UniBH. No comando estarão Lelo Lobão, ex-baixista da banda Chiclete com Banana, e o mineiro Danniel Maestri, prometendo trazer o clima de carnaval para o arraial junino.



“As duas festas combinam pela pluralidade da cultura popular, de todo mundo ir com o coração aberto, cheio de carinho e energia positiva para emanar sorrisos e receber felicidade em forma de música”, afirma Lelo Lobão.



Dona do Bloco Baianeiros, atração da folia de rua de BH, a dupla prepara repertório que tem de tudo um pouco: “Ôh chuva”, “Sá Marina”, “Espumas ao vento”, “Xote dos milagres”, “Anunciação”, “Pense em mim” e “O grande amor da minha vida”.

“A seleção vem naturalmente dos shows do Baianeiros. A banda, por si só, é uma grande mistura. Seja no carnaval ou durante o ano, misturamos tudo”, diz Lelo.





Atração pop

Outra atração será a banda Biquíni, estrela do pop nacional, com o “resumo” de seus 38 anos de carreira. O repertório terá “Vento e ventania”, “Janaína” e “Nada é para sempre”, entre outras canções, além de músicas inéditas do álbum “Através dos tempos”.



A cantora Izabella Brant subirá ao palco do “Arraiá Baianeiros” para lançar seu projeto solo. “Temos uma relação de familiaridade com os convidados e preparamos surpresas para o público. A energia que o Biquíni tem faz muito sentido para nós do Baianeiros. Izabella já teve projeto de forró aqui na cidade, o Menina do Céu, e estará com a gente cantando aquele forrozinho doce dela”, diz Lelo.



Também no domingo, no Circuito Liberdade, tem festa junina organizada pela ONG Lá da Favelinha. Às 11h, o grupo Formação de Quadrilha vai se apresentar no Memorial Vale.



Dançarinos usarão figurinos fabricados pela Remexe, marca de roupas e acessórios do Aglomerado da Serra, que cria trajes sustentáveis com roupas de segunda mão e resíduos têxteis. A apresentação faz parte do projeto Diversidade Periférica, com curadoria de Paulo Victor e Negona Dance.



No sábado (22/6), a Praça JK, no Sion, recebe a “Festa de São João BH”, das 14h às 22h. Com música e comidas típicas, o evento tem como atração principal o Trio Virgulino, com seu forró pé de serra. Na sequência, a dupla Rick & Nogueira promete cantar clássicos do sertanejo e Ronanzera animará o público com hits do sertanejo universitário.



“ARRAIÁ BAIANEIROS”



Domingo (23/6), das 14h às 22h. UniBH Buritis (Av. Professor Mário Werneck, 1.685, Buritis). Ingressos: R$ 40 (entrada e copo), R$ 40 (vale-estacionamento) e R$ 30 (espaço kids). À venda na plataforma Sympla. Informações: @baianeirosoficial (Instagram)



“QUADRILHA COM LÁ DA FAVELINHA”

Domingo (23/6), às 11h. Memorial Vale (Praça da Liberdade, 640, Funcionários). Entrada franca, com retirada de ingressos a partir das 10h (um por pessoa). Informações: (31) 3308-4000



“FESTA DE SÃO JOÃO BH”

Sábado (22/6), das 14h às 22h. Praça JK (Av. Bandeirantes, 240, Sion). Entrada franca até 15h30. Depois, R$ 15 (com copo; 2º lote), R$ 10 (combo dois ingressos e dois copos) e R$ 35 (espaço kids), à venda na plataforma Sympla. Informações: www.festadesaojoaobh.com.br

“CIDADE JUNINA”

Shows de Kevin O Chris e Matheus Fernandes. Sábado (22/6), às 18h, no Mirante Olhos D’Água (Rua Henriqueto Cardinale, 460, Olhos D'Água). Ingressos: R$ 290 (inteira) e R$ 145 (meia), à venda na plataforma Sympla. Informações: @nacidade (Instagram)



“ARRAIÁ DA AMADORIA”

Com banda É o Amô e projeto Forrozim. Sábado (22/6), às 16h, na Amadoria (Rua Mucuri, 325, Floresta). Ingressos: R$ 60, à venda na plataforma Sympla. Informações: @amadoriabh (Instagram)

* Estagiária sob supervisão da editora-adjunta Ângela Faria