"Bebeu água, tá com sede, já beijou na boca hoje?". Essas foram algumas das convocações do bloco Baianeiros para o folião sair do chão e soltar o grito. Lembra da canção "Água mineral", de Carlinhos Brown? Sim, supercombina com o calor de BH desde domingo (11/2), o segundo dia de carnaval: "Bebeu água, não/'Tá com sede, 'to/Olha, olha, olha, olha a água mineral/ Água mineral/ Água mineral/Água mineral/Do Candeal. Você vai ficar legal".

Quando o assunto é carnaval, Minas e Bahia têm um casamento perfeito e se completam. Mineiros adoram o estilo musical baiano, e toda a energia do axé invade Belo Horizonte na folia de Momo. Neste domingo, no Bairro Castelo, na Região da Pampulha, foi a vez do bloco Baianeiros mostrar mais uma vez esta sintonia fina no gogó e nos gingados.

Um dos maiores do carnaval de BH, o Bloco Baianeiros arrasta uma multidão de foliões com todos os estilos e muita alegria para festejar o tema do bloco em 2024: "Nosso Mar de Carnaval" Ramon Lisboa/EM/D.A Press

Milhares de foliões acompanharam o bloco. O Baianeiros fez seu primeiro desfile em 2015, com a ideia de trazer para BH o clima e a energia do carnaval de Salvador. E deu muito certo.

Tradicionalmente, o Baianeiros sai pelas ruas de BH em dose dupla. O primeiro cortejo aconteceu neste domingo, na Avenida Altamiro Avelino Soares. O segundo encontro está marcado para o próximo terça-feira (13/2), na Avenida Amazonas, esquina com a rua Tupinambás, a partir das 13h.

'Nosso mar de carnaval'

Os foliões apaixonados pela música da Bahia apostaram no brilho e capricharam no visual para celebrar o axé Ramon Lisboa/EM/D.A Press



O tema “Nosso mar de carnaval” foi escolhido pelo Baianeiros para embalar 2024 e fazer jus à alcunha de um dos mais tradicionais de BH, com o melhor do axé. Em 2018, vale destacar, o bloco arrastou mais de 350 mil pessoas em dois dias de desfile.

"O tema representa o mar de pessoas, o mar de gente, o mar do carnaval que acompanha o Baianeiros onde quer que ele vá, tanto no domingo (11/2), no Castelo, quanto na terça-feira, quando era na Savassi e agora na Avenida Amazonas", explica Lelo Lobão, um dos fundadores e cantor do bloco.

Lelo Lobão destaca que espera do carnaval 2024 uma festa de "paz, felicidade, explosão de alegria e chuva de amor porque entregamos nosso coração em forma de música para receber sorrisos e o canto de quem estiver ao lado dos Baianeiros".

Para o cantor, o bloco não tem uma música que o defina, mas, sim, uma identidade. "A marca do bloco é a energia, a troca. Não conseguimos fazer a festa e tocar música se as pessoas não estiverem conectadas conosco, cantando e irradiando sorrisos."

O Baianeiros também é conhecido por desfilar a bordo de um trio elétrico mais baixo, batizado de “trem elétrico”, ficando bem perto dos foliões, o que traduz bem a relação do bloco com seus seguidores: "È a felicidade e energia do bem. Isso é Baianeiros", define Lelo Lobão.