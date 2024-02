Uma geladeira no meio do bloco. O ambulante Reginaldo Dias, de 45 anos, teve uma ideia inusitada para transportar as bebidas geladas pelo Abalô-Caxi, que desfilou na Avenida Amazonas, no Centro de Belo Horizonte, na manhã deste domingo (11/2) de carnaval. Ele comprou uma geladeira e a colocou na horizontal em um carrinho.

O eletrodoméstico chama a atenção dos foliões que descem a avenida Thiago Bonna

O eletrodoméstico chamava a atenção dos foliões que desciam a avenida. Este é o segundo ano em que o ambulante trabalha vendendo bebidas no carnaval de BH e diz que a ideia surgiu para facilitar a vida da família no caminho dos blocos. Ele, a mulher, Claudete, e a filha, Amanda, moram em Sabará e usam uma caminhonete para fazer o transporte da geladeira até os blocos.

Além disso, ele lista outros benefícios do eletrodoméstico. “É mais higiênico, tem como limpar e uso as grades para separar as bebidas”, completa.

"Amor é o princípio"

O bloco Abalô-caxi abriu o desfile na Avenida Amazonas, no Centro de Belo Horizonte, na manhã deste domingo (11/02). O cortejo foi realizado com a nova sonorização, que estreou ontem e já foi aprovada pelos foliões.





O bloco despertou o lema "amor é o princípio", em apoio à comunidade LGBTQIA+. Além disso, um aviso da Guarda Municipal abriu o discurso contra a importunação sexual.



O Abalô-caxi também recebeu a presença da deputada federal Duda Salabert, mostrando o teor festivo e político da folia.