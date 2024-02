Ao contrário do que o próprio artista anunciou, o show do DJ Pedro Sampaio no próximo sábado (17/2) não será dentro do Parque Municipal, no Centro da capital. Em nota, a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) negou a informação.

O anúncio havia sido feito pelo artista durante sua apresentação em uma festa no sábado (10/2), na Região Centro-Sul de BH.

Segundo o comunicado do executivo municipal, o artista vai participar da concentração do Bloco do Pedro Sampaio, às 13h, na Avenida Afonso Pena, Centro da capital. O cortejo não vai passar por dentro das dependências do Parque Municipal.

Confira o comunicado da PBH:

A Prefeitura de Belo Horizonte esclarece que não procede a informação que o DJ e cantor Pedro Sampaio fará show dentro do Parque Municipal no próximo dia 17 de fevereiro.

Ele participará da concentração no dia 17, às 13h, na avenida Afonso Pena, 1.377, no Centro da capital.

Assim como todos os outros desfiles dos blocos de rua, não será necessário a retirada de ingressos para acompanhar o cortejo do artista.

Todas as informações sobre a programação oficial dos desfiles dos blocos de rua na cidade, incluindo os horários e locais dos cortejos, estão disponíveis no Portal Belo Horizonte.