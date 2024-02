Pessoas tocando no Carnaval de BH

A chuva chegou neste domingo (11) em Belo Horizonte, mas não atrapalhou o Carnaval na capital mineira e os foliões seguiram dançando e cantando nos blocos. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) o tempo com possibilidade de chuva deve se repetir nos próximos dias.

A previsão indica que, nesta segunda-feira (12), o dia será de céu parcialmente nublado com chuvas isoladas e trovoadas ocasionais a partir da tarde. A temperatura mínima será de 19°C e a máxima estimada é de 30°C, com umidade relativa mínima do ar em torno de 40% à tarde.

O cenário se repete na terça-feira (13), quando o dia será de muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada. A temperatura mínima será de 19°C e a máxima estimada é de 31°C, com queda na umidade relativa mínima do ar, que ficará em torno de 30% à tarde.

Já na quarta-feira de cinzas (14), a temperatura deve subir e a máxima estimada é de 33ºC, e a chance de chuva continua, já que a previsão é também de muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.