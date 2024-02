"Toc toc, é a polícia federal". Essa foi a fantasia escolhida pelo artista plástico Rômulo Garcia para curtir o bloco "Todo Mundo Cabe no Mundo", na região do Santa Efigênia, em Belo Horizonte.

Rômulo foi para a folia fantasiado de agente da Polícia Federal. Além da roupa que lembra a dos policiais, ele também carrega um olho mágico, algemas e uma caixinha de som com a música tema do plantão do Jornal Nacional.

"O melhor jeito de você se preparar pra federal chegar em sua casa é pelo Olho Mágico", afirmou em conversa com o Estado de Minas.

O meme, que originou a fantasia, se deve a uma fala da ex-deputada Joice Hasselmann em tribuna. Na época ela ironizava uma ação da Policia Federal.

Mulher mais votada da história em 2018, em meio a “onda bolsonarista”, Joice perdeu a reeleição. Ela rompeu com Bolsonaro em 2021 em meio a críticas sobre a condução da pandemia da COVID-19 e, desde então, tornou-se crítica do bolsonarismo.

Criado pelo artista Plástico Marcelo Xavier, o bloco surgiu como uma extensão da iniciativa de 2012,"Preconceito Zero - Todo Mundo Cabe no Mundo”. Na época, a proposta era fazer manifestação artística espontânea para trazer visibilidade a causa das pessoas com deficiência.

Agora, a luta contra o preconceito na festa mais democrática do Brasil, o Carnaval, surge como lema dos foliões.