'Para você, Carluxo. Com todo carinho, Joice', escreveu a deputada

“Toc, toc, toc.” A ex-deputada federal Joice Hasselmann voltou a usar da ironia que viralizou ano passado nas redes sociais para comentar a mais recente operação da Polícia Federal, contra Bolsonaro e aliados do ex-presidente, deflagrada na manhã desta quinta-feira (8/2).

Na gravação, feita quando ainda era integrante da Câmara, a ex-aliada de Bolsonaro falava sobre uma possível operação contra o ex-presidente e reproduzia como seria a chegada dos agentes do alvo. "Toc, toc, toc. Três batidinhas na porta. E aí, quem está do lado de dentro pergunta: 'Quem é?'. E a resposta é: ‘É a Polícia Federal’.

A expressão também foi usada pela própria Joice na semana passada, quando a PF fez buscas em casas e endereços ligados ao vereador Carlos Bolsonaro, o filho "zero dois" do ex-presidente.

Mulher mais votada da história em 2018, em meio a “onda bolsonarista”, Joice perdeu a reeleição. Ela rompeu com Bolsonaro em 2021 em meio a críticas sobre a condução da pandemia da COVID-19 e, desde então, tornou-se crítica do bolsonarismo.

Operação da PF mira Bolsonaro

Na manhã desta quinta, a Polícia Federal (PF) deu início a Operação Tempus Veritatis para apura tentativa de golpe de Estado e abolição do Estado Democrático de Direito durante os atos golpistas de 8 de janeiro de 2023.



Entre os alvos, estão o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o ex-ministro da Casa Civil Walter Braga Netto, o general Augusto Heleno, os ex-ministros da Defesa Paulo Sérgio Nogueira e Anderson Torres, além de outros militares e aliados políticos de Bolsonaro.



Ao todo, são 10 mandados de prisão preventiva, além de 30 mandados de busca e apreensão em 10 estados e no Distrito Federal. São cumpridos mandados nos estados de Amazonas, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Ceará, Espírito Santo, Paraná e Goiás e no Distrito Federal.