A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã desta quinta-feira (8/2) a Operação Tempus Veritatis para apurar organização criminosa que atuou na tentativa de atos golpistas. Entre os alvos da operação, estão o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o ex-ministro da Casa Civil Walter Braga Netto, o general Augusto Heleno, os ex-ministros da Defesa Paulo Sérgio Nogueira e Anderson Torres, além de outros militares e aliados políticos de Bolsonaro.

A megaoperação contra atos golpistas ficou entre os assunto mais comentados do X, antigo Twitter. Internautas aproveitaram as redes sociais para comemorar a investigação contra Bolsonaro e relembrar jargões como “Grande dia” e “Toc toc toc”. Junto de imagens e montagens do ex-presidente preso, usuários do X criaram diversos memes sobre o assunto.

Diversas pessoas se divertiram com o fato da operação da PF ter sido deflagrada em uma quinta-feira pré-Carnaval. Isso porque, para aqueles que desejam a prisão do ex-mandatário, a escolha da PF e do STF de começar uma operação em véspera de feriado foi de muito bom tom. Em meio aos memes, internautas afirmaram que depois da notícia devem iniciar as comemorações carnavalescas mais cedo e nomearam a operação como “Bloco da PF”.

Outro termo que ficou em alta foi o “toc toc toc”, memorável fala da ex-deputada federal Joice Hasselmann. Na ocasião, Joice pede para os interlocutores imaginarem uma situação: “Seis horas da manhã, ‘toc toc toc’, três batidinhas na porta, aí quem está do lado de dentro pergunta ‘quem é?’ e a resposta: ‘É a Polícia Federal’”.

Na época, a então deputada se referia à prisão do ex-ministro da Educação do governo Bolsonaro, Milton Ribeiro, pela Polícia Federal, em junho de 2022, por suspeita de corrupção e lobby de pastores evangélicos na pasta.

No último dia 29, a ex-deputada usou novamente seu "bordão" para ironizar o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ), filho "02" do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que também foi alvo de operação da PF, com mira em possíveis destinatários de informações coletadas ilegalmente pela Agência Brasileira de Inteligência (Abin).

