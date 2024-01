'Para você, Carluxo. Com todo carinho, Joice', escreveu a deputada

A ex-deputada federal Joice Hasselmann usou seu "bordão" para ironizar o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ), filho "02" do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Carlos foi alvo, nesta segunda-feira (29/1), de uma operação da Policia Federal (PF). "Carluxo, toc, toc, toc. Quem é? É a Polícia Federal. Um brinde", ela diz, em vídeo postado no X - antigo Twitter.

O "meme" da deputada nasceu de um pronunciamento da própria Hasselmann no plenário da Câmara, em 2022. O vídeo que registrou o discurso viralizou nas redes e é usado na maioria da vezes em que PF faz uma grande operação.

A Polícia Federal apreendeu um computador da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) com Carlos. O filho do ex-presidente foi alvo de operação de busca e apreensão, com mira em possíveis destinatários de informações coletadas ilegalmente pela Abin.



Um segundo computador da agência foi apreendido na casa de um dos assessores de Carlos Bolsonaro, que é casado com uma funcionária da Abin. Formalmente, a Polícia Federal não confirma nem comenta a apreensão.

A agência informou que abriu uma investigação sobre computadores apreendidos durante a operação "Vigilância Aproximada", que foi deflagrada na última quinta-feira (25) e teve continuidade nesta segunda, com novos mandados de busca e apreensão deflagrados.

Nesta nova etapa, a Polícia Federal busca avançar no núcleo político, identificando os principais destinatários e beneficiários das informações produzidas ilegalmente pela Abin por meio de ações clandestinas.

O ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, é quem assina a autorização para os mandados.