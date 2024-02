A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã desta quinta-feira (8/2) a Operação Tempus Veritatis para apurar organização criminosa que atuou nos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. Entre os alvos da operação, estão o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o ex-ministro da Casa Civil Walter Braga Netto, o general Augusto Heleno, os ex-ministros da Defesa Paulo Sérgio Nogueira e Anderson Torres, além de outros militares e aliados políticos de Bolsonaro.

Nas redes sociais, a operação se tornou um dos assuntos mais comentados. Diversas pessoas comemoraram a operação contra o ex-presidente e ressuscitaram a expressão “Grande dia”, em relação à megaoperação desta quinta. No X, antigo Twitter, a hashtag “Bolsonaro na cadeia” também ficou no trending topics. Os nomes dos investigados também estão em alta.

“Jair Bolsonaro, também está na mira da operação que prendeu seus ex-assessores hoje, por tentativa de golpe de Estado. A Polícia Federal deu até 24h para que o inelegível entregue seu passaporte, para impedir riscos de fuga. É melhor Já …. ir se preparando

#BolsonaroNaCadeia???”, compartilhou um perfil no X.

“O Alexandre de Moraes NÃO É INOCENTE. Esse TOC TOC TOC da Polícia Federal nesta quinta-feira é pra transformar esse, o melhor CARNAVAL das nossas vidas. #BolsonaronaCadeia”, disse outro internauta. “Separem a melhor roupa e deixem aquele espumante na geladeira porque a hora tá chegando e pode ser a qualquer momento. Muito em breve vamos ver aquele que tanto faz o mal, que debochou da vida e ameaçou a democracia e os nossos direitos atrás das grades”, comentou um terceiro.

Políticos da oposição também deixaram suas considerações nas redes sociais. A deputada federal Sâmia Bonfim (PSL) foi uma das primeiras a se manifestar diante da operação: “A Polícia Federal resolveu fazer a abertura antecipada do Carnaval”.

O senador Fabiano Contarato também utilizou de suas redes para comentar a situação. “Grande dia para os democratas, defensores do sistema eleitoral brasileiro e verdadeiros patriotas. Aos que são contrários a tudo isso, hoje é mais um dia de casa caindo e farsa sendo revelada. Já falei e repito: golpistas e conspiradores não passarão!”, disse.

O presidente Lula (PT), que está em Belo Horizonte para fazer uma série de anúncios nesta quinta-feira, também se pronunciou no X: “É muito difícil um presidente da República comentar sobre uma operação da Polícia Federal que ocorre em segredo de justiça. Espero que não ocorra nenhum excesso e seja aplicado o rigor da lei. Sabemos dos ataques à democracia. Precisamos saber quem financiou os acampamentos. Vamos esperar as investigações”.

