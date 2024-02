A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã desta quinta-feira (8/2) a Operação Tempus Veritatis para apurar organização criminosa que atuou na tentativa de atos golpistas. Entre os alvos da operação, estão Jair Bolsonaro (PL), o ex-ministro da Casa Civil Walter Braga Netto, o general Augusto Heleno, os ex-ministros da Defesa Paulo Sérgio Nogueira e Anderson Torres, além de outros militares e aliados políticos do ex-presidente da República.

“Tempus Veritatis” significa ”hora da verdade” em latim, e coloca em xeque a teoria de que as eleições de 2022 teriam sido fraudadas e que o exército poderia intervir para que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) se mantivesse no poder.

Ao todo, estão sendo cumpridos 33 mandados de busca e apreensão, quatro mandados de prisão preventiva e 48 medidas cautelares diversas da prisão, que incluem a proibição de manter contato com os demais investigados, proibição de se ausentarem do país, com entrega dos passaportes no prazo de 24 horas -inclusive o de Bolsonaro- e suspensão do exercício de funções públicas.

Leia: O que se sabe até agora sobre operação da PF que mira aliados de Bolsonaro por tentativa de golpe

Segundo fontes da PF ouvidas pela BBC News Brasil em caráter reservado, aliados e ex-assessores de Bolsonaro estão entre os detidos em prisão preventiva. Outros ex-ministros e aliados são alvo de mandados de busca e apreensão.

Entre os nomes aparecem os dos ex-assessores Marcelo Camara, Filipe Martins e Rafael Martins de Oliveira. O militar Bernardo Romão Correa Neto também tem mandado de prisão, mas está no exterior.