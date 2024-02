A importunação sexual e o assédio sofrido durante e ao largo dos blocos de carnaval caíram drasticamente em Minas Gerais. Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), na sexta-feira (09/02) e sábado (10/02) foram sete ocorrências, 61,11% menos do que em 2023, quando os dois dias de folia tiveram 18 casos. Um dos registros envolveu uma soldado da PMMG e um homem que foi ouvido e solto.

De acordo com a PMMG, a criminalidade em geral apresentou acentuado declínio neste carnaval, em relação ao ano de 2023, com queda de 75% dos crimes violentos, que são aqueles que apresentam componentes como agressão ou grave ameaça (uso de armas ou violência), como roubos, homicídios e estupros.

Outro crime que inferniza a vida do folião que quer registrar sua festa, combinar encontros nos blocos e chamar o transporte para se deslocar entre festejos é o furto de aparelhos celulares. Segundo a PMMG, a modalidade criminosa caiu 42% em 48 horas de carnaval no comparativo de 2023 para 2024.

Ao volante, mineiros e turistas que usaram as estradas estaduais ou federais sob concessão estadual também respeitaram mais os limites e a PMMG registra 8% menos acidentes com relação ao mesmo período de 2023.

Para a major Layla Brunnela, porta-voz da PMMG, um resultado das campanhas feitas com antecipação, planejamento e presença das forças policiais.

"Esse resultado muito positivo em todo estado perpassa por um planejamento policial muito efetivo e uma presença maciça dentro dos blocos e também nas rodovias. A operação de carnaval conjunto com a Polícia Rodoviária Federal e Polícia Rodoviária Estadual".

Segundo a policial militar, a colaboração da população é fundamental para que o carnaval continue seguro em Minas Gerais. "A gente pede ao cidadão que para esses próximos dias de carnaval que mantenha as medidas de auto proteção, o cuidado com bens e valores, o cuidado com a questão da bebida alcoólica e o exagero de bebida alcoólica. Se beber, não vá dirigir, para que não tenhamos acidentes de trânsito", frisou.

Nem mesmo o colete, a farda e o armamento impediram que uma policial de 31 anos da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) fosse a primeira vítima notória de assédio no carnaval de Belo Horizonte, na madrugada de sábado (10/02). O suspeito, de 49 anos, foi apenas ouvido e liberado pela delegacia da Polícia Civil (PCMG), estando livre para pular o carnaval.

"Não houve prisão. A PCMG instaurou inquérito policial para completa elucidação do fato", informou a instituição.

Segundo informações da PMMG, a testemunha da tentativa de beijar a policial durante o Bloco Fúnebre, na Praça da Bandeira, bairro Mangabeiras, centro-Sul de BH, uma ambulante de 19 anos que acusou o mesmo suspeito de ter tentado beijá-la antes não compareceu para depor por não ter com quem deixar as caixas térmicas com as bebidas que trazia e precisar continuar trabalhando com o comércio que é sua fonte de sustento.

A própria soldado de 31 anos que foi vítima de assédio não acompanhou a lavratura do procedimento na 3ª Delegacia Sul da PCMG, o que reforçaria o caso. "A PCMG informa que o suspeito, de 49 anos, foi conduzido (mas não foi preso) e as diligências necessárias foram realizadas", informou a Polícia Civil.