Um folião, de 49 anos de idade, foi detido na madrugada deste sábado (10/02), no Bairro Mangabeiras, Centro-Sul de Belo Horizonte, ao tentar beijar à força uma policial militar, de 31 anos, de serviço no carnaval.

O caso registrado como assédio ocorreu depois das 3h, durante o Bloco Fúnebre, no entorno da Praça da Bandeira, um dos primeiros do carnaval 2024.

De acordo com informações da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), o suspeito se aproximou de uma dupla de policiais que estava na segurança dos foliões do bloco composto pela soldado e um aluno da PMMG.

Ele se queixava de um casal de vendedores ambulantes para a dupla de policiais, pedindo que intermediassem uma disputa comercial.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a conversa com os policiais se deu a uma distância de cerca de 2 metros. Quando a soldado e o aluno da PMMG se deslocaram para averiguar com o casal de vendedores oq ue ocorreu, o homem de 49 anos tentou agarrar a policial e roubar um beijo dela.

"Ele projetou seu corpo em direção à policial, tentou puxar a policial militar para dar um beijo lascivo e forçado na boca da policial. Em ato reflexo, ela se protegeu com movimento de braço, projetando o cotovelo esquerdo entre o corpo do autor, o que impossibilitou a conclusão do ato", descreve a ocorrência.

O suspeito foi então dominado e colocado em posição de busca. "Em contato com a vendedora ambulante objeto da queixa, de 19 anos, ela relatou que o folião teria solicitado água mineral para comprar, mas que o autor bebeu metade e se recusou a pagar e ainda tentou beijá-la a força", descreve o relato policial no boletim de ocorrência.

De acordo com a PMMG, a ambulante adolescente disse ter testemunhado a tentativa de beijo contra a militar. Quando o suspeito foi solicitado a apresentar seus documentos de identificação, ele tentou fugir e precisou ser derrubado ao solo, imobilizado com técnicas de defesa pessoal policiais e algemado, segundo a corporação.

O folião foi então conduzido para a delegacia. A ambulante não foi até a unidade policial, alegando que não tinha com quem deixar os produtos que vendia e que se encontr5ava em desempenho de sua atividade de sobrevivência. A policial vítima também não ficou até o fim da lavratura do caso que foi encerrado com a detenção do autor pela 3ª Delegacia Sul da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG).