Foliões se protegem de chuva embaixo de marquise durante o desfile do bloco Beiço do Wando

A chuva que atingiu a Região Centro-Sul de Belo Horizonte, na manhã deste domingo (11/2), não desanimou os foliões. Na Avenida Brasil, altura do Bairro Funcionários, onde estava o bloco Beiço do Wando, muitos correram e se esconderam debaixo de marquises, mas a maioria ficou na rua, cantando e dançando - os abrigados também seguiram o ritmo. Do sertanejo à MPB, passando pelo samba e rock, os foliões estavam muito animados e acompanharam a cantoria com o bloco.

Chuviscos também foram registrados na Avenida Amazonas, altura do Centro, por onde passou o bloco Abalô-caxi; na Rua Piauí, altura do Bairro Santa Efigênia, onde estava o Bloco Todo Mundo e na Avenida dos Andradas, Bairro Pompéia, que recebeu o Bloco da Esquina. Em nenhum desses blocos, os foliões pararam de dançar e festejar.

A Defesa Civil emitiu um alerta neste domingo (11/2) para a possibilidade de chuva de 20mm a 30 mm, com raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h, valendo até as 8h de segunda-feira (12/2).



A recomendação para os foliões é redobrar a atenção e evitar áreas de inundação e não trafegar em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.