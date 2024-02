Depois da estreia na Avenida dos Andradas, chegou a vez de a sonorização prometida pela Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Secult) ser usada na Avenida Amazonas. Com 13 torres espalhadas por 450 metros da avenida, entre os números 553 e 156, a estrutura foi bem avaliada entre público e organização dos blocos neste domingo (11/2).



Na parte da manhã, o bloco Abalô-caxi coloriu o Centro da cidade. Com o lema de “amor com princípios”, o bloco ressignifica as cores da bandeira brasileira e demonstra apoio ao publico LGBTQIA+. Ana Sylvia, de 32 anos, sempre participa do bloco. Esse ano, ela chegou um pouco atrasada, mas ficou surpresa com a altura do som.

“Quando estava subindo a Rua São Paulo, já dava para escutar. Está maravilhoso. Eu, que gosto de batuque, estou amando. Esse ano está bem melhor. Além do som, o investimento no bloco”, comentou.

Isadora Marques, de 26 anos, está curtindo o primeiro bloquinho no carnaval de BH. Ela chegou atrasada no bloco Abalô-caxi, mas já estava escutando a música e o batuque da festa durante o trajeto.

Para a presidente do Abalô-caxi, Gisele Maia, o primeiro teste da estrutura foi aprovado, mas ainda há muito o que melhorar, principalmente no retorno para a bateria. Ela acredita que a estrutura será implantada nos anos seguintes e espera que outras avenidas ganhem a sonorização.

O sistema inovador, nomeado de Line Array, foi projetado para potencializar e trazer clareza ao som. O novo sistema também foi pensado para permitir maior conexão entre a banda e a bateria.

No sábado (10/2), o sistema foi aprovado na Avenida dos Andradas pelos blocos Tchanzinho Zona Norte, enquanto no período da tarde foi a vez do Volta Belchior.