Fugindo da agitação tradicional do Carnaval de Belo Horizonte, o Bloco Pena de Pavão de Krishna (PPK) desfila na manhã deste domingo (11), em ambiente tranquilo e sereno, com músicas espiritualistas autorais para pessoas com mobilidade reduzida e crianças.

A concentração começou às 8h30, na Rua Camilo Prates, 410, no bairro União, Região Nordeste de Belo Horizonte e se inicia no alvorecer com um tradicional piquenique colaborativo, com bananas, maças, melancia e suco, enquanto os foliões tradicionalmente se pintam de azul e seguem pelas as ruas da cidade tocando, cantando e dançando músicas espiritualistas autorais e do cancioneiro afro-brasileiro ao ritmo do ijexá.

Em 2023, o Pena de Pavão de Krishna completou 10 anos de carnaval e lançou o primeiro álbum com diversos de seus sucessos autorais compostos durante a última década. O Pavão é um bloco espiritualista que reverencia divindades de diversas culturas, principalmente a hindu e as de matriz africana.

A dispersão do bloco vai acontecer na Rua Professor Costa Chiabi, 309, Cidade Nova, Região Nordeste da capital mineira.