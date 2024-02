O bloco Abalô-caxi abre os trabalhos na Avenida Amazonas, no Centro de Belo Horizonte, neste domingo (11/2) de Carnaval. Uma das grandes novidades da festa de 2024 é a avenida sonorizada, que estreou ontem, na Andradas, com aprovação geral.

O bloco começou com um aviso da Guarda Municipal e um lembrete contra a importunação sexual. “O corpo da mulher não é público. Não vale puxão de cabelo. Não vale beijo forçado. O Carnaval de BH será o maior e com muito respeito”.

Com o lema de amor é o princípio, o bloco ressignifica as cores da bandeira brasileira e demonstra apoio ao publico LGBTQIA+.

Julia Lara Edésio Ferreira/EM/D.A.Press

A médica veterinária Julia Lara Guimarães, de 28 anos, está tocando pela primeira vez na bateria do bloco Abalô-caxi. Ela contou que foi muito bem recebida pela organização da festa e que vai contar com o apoio da irmã. “Foi de ultima hora. Entrei em contato com o bloco e perguntei se eu poderia tocar. Eles me receberam super bem. Minha irmã vai ajudar no trajeto com a cadeira de rodas”.

Julia fez uma cirurgia recentemente e está usando a cadeira de rodas durante a recuperação. Ela tem o costume de tocar na bateria do bloco Garotas Solteiras. “O publico é bem parecido. O que muda mesmo é o repertório. Estou bem animada”, afirma.

Ana Sylvia, de 32 anos, sempre participa do bloco. Esse ano, ela chegou um pouco atrasada, mas ficou surpresa com a altura do som.

“Quando estava subindo a rua São Paulo, já dava para escutar. Está maravilhoso. Eu, que gosto de batuque, estou amando. Esse ano está bem melhor. Além do som, o investimento no bloco”.

Duda Salabert na festa

Duda Salabert está no bloco Bloco Abalô-Caxi Edésio Ferreira/EM/D.A.Press

Quem marcou presença no Abalô-caxi foi a deputada federal Duda Salabert. Além do momento de folia, o carnaval tem se mostrado uma festa política. Durante o cortejo do bloco Abalô-caxi, o público fez menção à possível prisão de Jair Bolsonaro e pediram a retirada do atual governado de Minas Gerais, Romeu Zema.

Sem assédio

As amigas Daniele e Geiza, ambas de 37 anos, estão curtindo a festa do Abalô-caxi pela primeira vez. Além da festa e da música, a dupla celebrou o respeito durante o Carnaval.

“Ninguém mexeu com a gente. Está tudo incrível. Policiamento está forte, não tivemos problema com assédio e não estamos com medo de furto. Andamos com a pochete na parte da frente do corpo, mas não vimos nada para ter receio. Está incrível”.

Isadora Marques, de 26 anos, está curtindo o primeiro bloquinho no Carnaval de BH. Ela chegou atrasada no bloco Abalô-caxi, mas já estava escutando a música e o batuque da festa durante o trajeto. Ela também celebrou a segurança na avenida.

“Não vi briga, não vi confusão. Não escutei relatos de furto e não tivemos problemas com assédio. Está tudo maravilhoso”.

Na Avenida Amazonas, além do ponto fixo, a Polícia Militar montou torres de observação no decorrer da via, com dois militares no topo durante o desfile do bloco.

O casal Vitoria Montanaro, de 24 anos, e Brenda Peixoto, de 23 Bel Ferraz/EM/D.A.Press

O casal Vitoria Montanaro, de 24 anos, e Brenda Peixoto, de 23, aprovou o desfile de 2024. Além do espaço maior, o casal celebrou a qualidade do som e a segurança. Até a manhã deste domingo, as duas não tiveram problemas com furto e assédio. O casal ainda apontou a grande quantidade de policiais nas ruas.