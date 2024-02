Belo Horizonte iniciou o carnaval oficialmente neste sábado (10/2) e segue com extensa programação até quarta-feira (14/2). Neste domingo (11/2), 73 blocos vão passar pelas ruas da capital mineira no período da manhã e da tarde.

No site da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) é possível consultar a listagem de blocos para cada dia da folia ao selecionar a data desejada. Acesse aqui. Até o término da folia, a PBH segue com grande esquema de trânsito. Veja a seguir as orientações para o domingo.

Em cinco áreas (Hipercentro, Floresta, Avenida Brasil, Savassi e Barro Preto) de desfiles de blocos, as vias serão interditadas a partir das 10h.

Hipercentro e Savassi - Vias fechadas a partir de 10h de sábado até as 23h de terça-feira (13/2).



Floresta e Avenida Brasil - Vias fechadas a partir das 10h de sábado até as 23h. No domingo (11/2), segunda-feira (12/2) e terça-feira, os fechamentos serão entre 6h e 23h.



Barro Preto - Vias fechadas a partir de 6h de domingo até as 23h. Nos dias seguintes, segunda-feira e terça-feira, os fechamentos serão de 6h às 23h.



Leia também: Ambulantes reclamam de vendas no Carnaval e se reinventam



Para garantir o acesso à área hospitalar, a circulação será pela Avenida do Contorno, acessando a Rua Maranhão (próximo ao Hospital da Polícia Militar), as avenidas Francisco Sales, Amazonas e Augusto de Lima. Todo esse trajeto estará livre e será preservado pelos agentes de trânsito durante os deslocamentos dos blocos.



Santa Tereza



As vias no Bairro Santa Tereza serão interditadas uma hora antes do desfile do primeiro bloco, diariamente, entre os dias 10 e 14 de fevereiro. As vias serão liberadas assim que o serviço de limpeza for concluído. Será permitido o trânsito local dos moradores e comerciantes dentro dessas áreas. Faixas serão afixadas para orientar os motoristas, moradores e comerciantes nas proximidades das áreas reservadas para desfile dos blocos.



Pampulha

As vias no entorno do Mineirão serão interditadas duas horas antes, nos dias em que serão realizados os desfiles dos blocos, e liberadas duas horas após a dispersão. Faixas estarão afixadas para orientar os motoristas, moradores e comerciantes nas proximidades das áreas reservadas para desfile dos blocos.



Avenida dos Andradas



A Avenida dos Andradas será interditada de domingo a terça-feira para os desfiles de blocos. A via ficará fechada por 24 horas em ambos os sentidos da Avenida das Andradas, entre as avenidas Silviano Brandão e Alphonsus Guimarães. A via será liberada assim que o serviço de limpeza for concluído. Faixas também serão afixadas para orientar os motoristas, moradores e comerciantes.