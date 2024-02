Tradicionalmente montado na Praça da Estação, o palco principal do Carnaval 2024, disponibilizado pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), foi instalado neste ano no Parque Municipal Américo Renné Giannetti em função da reforma realizada na Praça.



A decisão da PBH, contudo, foi contestada pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), por meio da Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente da capital, com apoio da Coordenadoria Estadual de Defesa dos Animais (CEDA/MPMG).



Em recomendação enviada ao executivo municipal, o MPMG pediu para que fosse reavaliada a escolha do local no intuito de evitar danos ambientais e assegurar a proteção dos gatos domésticos que vivem no parque há décadas.

“(O Parque Municipal) é uma unidade de conservação de proteção integral, reconhecida por sua importância ecológica e histórica para Belo Horizonte, sendo o patrimônio ambiental mais antigo da cidade”, disse o MPMG em sua recomendação, lembrando que o Parque Municipal conta com 126 anos de existência.



“Cabe ao Poder Público, nos termos da legislação pertinente, o dever de protegê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”, continuou o documento.



A preocupação do órgão do judiciário, embora legítima, tornou-se inócua diante da realidade: mesmo com a programação sendo realizada normalmente, com a apresentação de DJ e blocos afro, os gatos domésticos que vivem no local andavam normalmente perto dos lagos. Até um grupo de galinhas deu o ar da graça, ciscando tranquilamente perto da entrada do parque que dá para a Alameda Ezequiel Dias.



Nas últimas semanas, a PBH anunciou que medidas preventivas seriam tomadas para a proteção dos animais. Em nota, afirmou que duas ambulâncias e uma equipe especializada em resgate de fauna, formada por médicos-veterinários, estariam no parque nos dias de carnaval para o atendimento de emergência dos animais em caso de necessidade.



ATRASO



Marcada para às 16h, o Kandandu - nome oficial do evento da PBH - começou com cerca de uma hora de atraso, com apresentação do DJ Vini Brown. Na sequência, os blocos Arrasta Bloco de Favela e Afoxé Bandarerê subiram ao palco para interpretar giras, canções da MPB e funk.



No gramado que se estendia à frente do palco, uma plateia tímida composta por gente de todas as idades acompanhou as apresentações, curtindo a folia de maneira sossegada. Caso do casal Diego e Ana Paula Barbosa, que brincava com as filhas gêmeas de 3 anos Ilah e Maya e com o coleguinha delas, Francisco, de mesma idade.



MANIFESTAÇÃO POLÍTICA



O ambiente familiar, entretanto, não ofuscou o caráter político, patente em cima do palco e entre o público.



“Estamos aqui hoje nos manifestando, mas a militância negra a gente faz todos os dias, porque a gente nasce sem direitos”, disse Álvaro Augusto Moura da Silva, o Zulu, fundador do bloco.



Ao final da apresentação, um dos músicos abriu a bandeira da Palestina.

Quem também aproveitou a folia para se manifestar foi a professora do Centro Federal de Educação

Tecnológica de Minas Gerais (Cefet-MG), Rosângela Fátima da Silva, de 63 anos, que distribuía adesivos com os dizeres: “Fora, Zema” e “Lula 13”.



“A gente tem que conscientizar um pouco a população nesse carnaval”, disse ela à reportagem. “Nós estamos estupefatos com a dívida de Minas, que cresceu um terço e ele não quis negociar em Brasília, não quis, meramente, por questões ideológicas. Isso é inadmissível para um político. Pra mim, a política é a arte de conversar e chegar no consenso”.



Até o final da noite, ainda estão confirmadas apresentações de Afrodum, Bloco Saravá Kizomba e Swing Safado.