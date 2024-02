Na tarde deste sábado, às 14h, o 'Bloco Volta Belchior' iniciou o seu desfile na avenida dos Andradas, em mais um ano de homenagem ao cantor e compositor Belchior. Desde 2016 o bloco adapta o MPB para o ritmo carnavalesco.

Atualmente a bateria conta com mais de 80 integrantes distribuídos em naipes de xequerês, agogôs, caixas, surdos e repiniques. O compromisso do Bloco é ajudar a perpetuar e difundir a obra do grande artista cearense, transmitindo-a às novas gerações.

Confira as fotos: