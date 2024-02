A festa contou com a participação de Vannick Belchior, filha do grande homenageado do bloco

Saindo da Avenida dos Andradas, no Centro de Belo Horizonte, o bloco Volta Belchior arrastou uma multidão no início da tarde deste sábado (10/2).

Fundado em 2016, o bloco em homenagem a Belchior (1946-2017) toca as músicas do cantor e compositor cearense em arranjos carnavalescos. Um dos coordenadores do bloco, Kerison Lopes, comemorou a festa de 2024 com a sonorização da avenida. “Belo Horizonte, a bateria, os foliões mereciam a avenida sonorizada. Tem gente espalhada por toda Andradas aproveitando e curtindo o som”.

A festa contou ainda com a participação de Vannick Belchior, filha do grande homenageado do bloco. “Estou muito emocionada de estar aqui hoje. Meu pai sentiria honra de ter sua obra enaltecida no Carnaval”, declarou.

Vannick Belchior, filha do grande homenageado do bloco Bel Ferraz/ E.M/ DA Press

A farmacêutica Julia Lins, de 29 anos, é de Alagoas e veio passar o primeiro carnaval na capital mineira. Ela e os amigos estão curtindo o primeiro dia oficial de folia na Andradas. A turista também aprovou o sistema de som da avenida.

Julia Lins e seus amigos Bel Ferraz/ E.M/ DA Press

“É a primeira vez que vejo uma avenida sonorizada. Estava lá na frente e escutei eles falando sobre o início do bloco. Estou achando ótimo e amando tudo."

As irmãs Rosangela e Rosilene Jorge acompanham o Volta Belchior desde que o bloco saía pelas ruas do bairro Santa Tereza e estão muito satisfeitas com a festa de 2024. Elas também elogiaram o sistema de sonorização da avenida.

As irmãs Rosângela e Rosilene Jorge, e a amiga Rosa Bittencourt Bel Ferraz/ E.M/ DA Press

“Está maravilhoso esse ano, excelente. Muito melhor que no ano passado, muito mais gente. A segurança também está ótima. Não tivemos problemas na compra de bebidas e comida. A festa de 2024 está muito melhor que a do ano passado”.

Bloco político

Aos sons de “Fora, Zema” e “Bolsonaro na cadeia”, a bateria animou o publico até o início da noite deste sábado. Durante um discurso, a organização do Volta Belchior exaltou o fato de ser um bloco político e afirmou não aceitar nenhum tipo de preconceito.

“Essa bateria não aceita assédio, ninguém que passe a mão e puxe o cabelo de ninguém. Não aceitamos homofobia ou racismo. Queremos respeito!”, manifestaram os organizadores.

Wesley Duarte desfilou junto com a bateria do bloco e usou o momento para protestar contra a mineração na Serra do Curral e o mar de lama.

Conceição Veloso e Maria do Carmo de Oliveira sempre desfilam com o bloco Volta Belchior. Em 2024, a dupla se manifestou a favor da Palestina, usando bandeiras, adesivos e pinturas de rosto para apoiar a causa. Nos anos anteriores, estavam imbuídas em prol da causa feminista durante o cortejo.