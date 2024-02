Duas pessoas, de 19 e 47 anos, morreram em um acidente entre um carro e um trator no trevo entre as rodovias MGC-176 com a MGC-429, em Luz, na região Centro- Oeste do estado, na manhã deste sábado. Outras duas pessoas ficaram feridas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, as quatro vítimas estavam no carro de passeio, que pegou fogo ao bater no trator. As duas vítimas ficaram presas nas ferragens e morreram no local.

Já os dois sobreviventes foram encaminhados pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para o Hospital da cidade de Luz. O estado de saúde não foi informado.

A perícia da Polícia Civil esteve no local. Os corpos foram retirados pelos militares dos bombeiros.