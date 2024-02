Transportando as origens da região Norte de Belo Horizonte, o bloco ‘Tchanzinho da Zona Norte’, animou os foliões na Avenida dos Andradas, neste sábado (10/2). Imagens aéreas do “Bloco Visto de Cima”, pelo Estado de Minas, mostram a multidão de foliões que abraçaram o tema praia e movimentaram a primeira manhã do carnaval de BH.

Neste ano, trazendo além do típico axé do grupo ‘É o Tchan!’, o cortejo chegou com o tema “O Tchanzinho vai para Guarapari”, convidando os foliões a entrarem no clima do verão e colocarem suas melhores roupas de banho”. O tema também veio acompanhado de uma mensagem pelo fim do desmatamento e mais conscientização sobre o aquecimento global.

Confira o Bloco Visto de Cima:

E quem colocou o biquíni e pulou bastante na Andradas também pôde curtir atrações convidadas como a banda belorizontina Lamparina, Sofia Cupertino, e Heleno Augusto. E para completar o espírito de praiano, também teve caminhão pipa para refrescar os foliões.

A Avenida dos Andradas, na Região Leste da capital mineira, foi uma das vias que recebeu a montagem de sonorização especial. Com o projeto, o bloco contou com torres de som espalhadas em 500 metros da avenida.