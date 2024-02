A prefeitura de São Gonçalo, na Região Central de Minas, decidiu manter as comemorações de Carnaval na cidade após o acidente da noite dessa sexta-feira (9), quando um carro atropelou 30 pessoas. Duas vítimas ficaram em estado grave e foram encaminhadas para o Hospital João XXIII em Belo Horizonte.

Em uma nota publicada no perfil do Instagram do executivo, a prefeitura informou que se reuniu com diversos representantes de secretarias municipais e que decidiu por seguir com os festejos. “O município também enfatiza que está acompanhando e prestando o apoio necessário às famílias das pessoas envolvidas no acidente”, diz o comunicado.

A prefeitura também disse que reforçou a segurança dos blocos e que fechou as ruas da cidade para garantir a sequência dos desfiles.

O acidente

Segundo a Polícia Militar, o motorista do Fiat Pálio envolvido no acidente estava embriagado. A major Layla Brunella, porta-voz da Polícia Militar, informou que o bafômetro registrou quase três vezes mais álcool no sangue do que o máximo permitido.

Segundo a Polícia Militar (PMMG), o desfile acontecia na Avenida Central, no Bairro Fonte de Mato, quando as vítimas foram atingidas pelo veículo. Duas pessoas em estado grave foram levadas para o Hospital de Pronto Socorro João XXIII, em Belo Horizonte.

As demais vítimas que tiveram ferimentos leves a moderados foram atendidas no Pronto Socorro do município.