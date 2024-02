Quatro estudantes que viajavam para passar o carnaval com a família em Curral de Dentro, no Norte de Minas, morreram em um grave acidente. A van em que estavam bateu de frente com um caminhão no km 836 da BR-116, em Vitória da Conquista, Sudoeste de Bahia, na noite desta sexta-feira (9/02). Além deles, pelo menos oito pessoas ficaram feridas. A tragédia abalou a localidade, que tem cerca de 2,5 mil moradores.

A Prefeitura de Curral de Dentro cedeu a van para o transporte de estudantes universitários do distrito de Maristela, que estudavam em Vitória da Conquista e passariam o feriado com seus familiares.

Conforme informações da prefeitura, as vítimas do acidente foram identificadas como Laila Rodrigues, Sande Viana, Tábita Teisiane e Luani Braga. Pelo menos duas delas faziam cursos da área de saúde: enfermagem e psicologia.

O velório será realizado na tarde deste sábado (10/2) em Maristela, que fica a 50 quilômetros da sede de Curral de Dentro e a nove quilômetros da BR-251 (trecho entre Salinas e a BR 116). Ainda não há informações sobre o sepultamento.

A batida frontal entre a van e o caminhão ocorreu próximo à área urbana de Vitória da Conquista (terceira maior cidade baiana, de 370,86 mil habitantes, a 509 quilômetros de Salvador). Com o forte impacto da colisão, a van tombou fora da pista. Os feridos foram encaminhados para hospital de Vitória da Conquista.

Apoio às famílias

De acordo com o secretário municipal de planejamento e coordenador de desenvolvimento econômico de Curral de Dentro, Robson Souza, toda a população do município ficou abalada com a tragédia. Ele informou que a prefeitura está dando apoio às famílias das vítimas.

A prefeitura divulgou nota de pesar pelo triste acontecimento. “É com profundo pesar que a Prefeitura de Curral de Dentro expressa suas sinceras com condolências aos familiares e amigos das quatro vítimas do trágico acidente, em que jovens retornavam de Vitória da Conquista para Maristela e perderam suas vidas”, diz a nota. “Neste momento difícil, compartilhamos a dor da perda e oferecemos nossas orações. Que a solidariedade da comunidade e o amor entre os familiares possam trazer algum conforto”, completa.

A prefeitura da vizinha Taiobeiras (a qual Curral de Dentro pertencia antes de se emancipar) também divulgou nota de pesar pela tragédia com os estudantes universitários.