Uma idosa de 72 anos morreu e outras três pessoas ficaram feridas em uma batida, no início da tarde desta sexta-feira (08/02), em Patrocínio, no Alto Paranaíba, em Minas Gerais.

O acidente ocorreu por volta de 12h20, segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), na BR-365, entre Guimarânia e Patrocínio, perto do acesso a Patrocínio. As causas ainda não são conhecidas.

O carro onde a idosa estava era um Chevrolet Classic com placa de Indianápolis conduzido por outro idoso, de 76 anos, e tinha como passageiro um jovem de 28 anos. No sentido oposto trafegava um Volkswagen Voyage com um casal vindo de Patrocínio, sendo o homem de 54 anos e a mulher de 43.

O choque entre os veículos se deu em uma curta reta de pista única e faixa contínua que proíbe ultrapassagens.

O corpo da idosa ficou preso às ferragens retorcidas do veículo e precisou ser removido pelos bombeiros.

Foi necessário utilizar serragem para a absorção dos óleos e limpeza da pista, que ficou interditada por cerca de duas horas.

Segundo o CBMMG, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) participou da ocorrência, constatando a morte da idosa no local e auxiliando no transporte dos três feridos. Todos foram levados para o Pronto-Socorro de Patrocínio.