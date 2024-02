Um entreposto de processamento de cocaína em barras e tabletes para a distribuição no mercado mineiro foi descoberto e fechado pela Polícia Militar. No local, houve a apreensão de R$ 250 mil em drogas e maquinário, além da prisão de três pessoas.

A ação ocorreu na noite de sexta-feira (09/02), por volta das 20h30, em Santana do Paraíso, no Vale do Aço. Segundo informações recebidas pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), um imóvel no Bairro Parque Caravelas, em rua paralela à rodovia BR-381, vinha sendo usada por traficantes de drogas para as suas atividades.

Equipes policiais, então, fizeram uma operação e invadiram no local, descobrindo se tratar de um ponto onde grande quantidade de droga circulava para ser prensada em barras e distribuída regionalmente.

Uma prensa hidráulica era utilizada para porcionar as drogas. Entre os produtos ilícitos encontrados, estavam duas barras de cocaína e 11 porções da droga para venda em varejo, totalizando cerca de 10 quilos, o que, dependendo da pureza, poderia ser vendido a mais de R$ 250 mil, segundo informações policiais.

Além da prensa hidráulica, foram apreendidos uma balança de precisão, materiais de embalagem e dolagem e um telefone celular.

No local, também foram presos três suspeitos, sendo dois homens, de 28 e 44 anos, e uma mulher de 37. Eles foram encaminhados para a delegacia de plantão da Polícia Civil de Minas Gerais.