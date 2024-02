Homem extraditado foi condenado pelo Tribunal do Júri e sentenciado pelo juízo da 2° Vara Criminal de Ipatinga a 14 anos de prisão

O mineiro de 37 anos, natural de Ipatinga, no Vale do Rio Doce, condenado pelo assassinato de outro homem ocorrido há mais de 10 anos, desembarcou nesta sexta-feira (9/2) no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, depois de ser extraditado de Portugal.



Ele havia sido preso em solo lusitano em 12 de setembro do ano passado por meio da difusão vermelha da Interpol. Também conhecida como "red notice", a medida é aplicada nos casos em que há necessidade de se efetuar a prisão de uma pessoa que está em país estrangeiro e contra a qual há mandado de prisão expedido por autoridade brasileira.



O homem extraditado foi condenado pelo Tribunal do Júri e sentenciado pelo juízo da 2° Vara Criminal de Ipatinga a 14 anos de prisão, em regime inicialmente fechado, depois de matar a facadas outro homem. O assassinato aconteceu em 8 de julho de 2012, após uma discussão em um bar de Ipatinga motivada pela utilização de uma máquina de música.

Leia também: Mineiro condenado por executar adolescente a tiros é preso em Luxemburgo



“Após regular tramitação do processo de extradição para o Brasil, formalizado pelo juízo de Ipatinga, o pedido foi concedido pelas autoridades portuguesas e executado por policiais federais brasileiros”, disse a PF.



O preso foi encaminhado ao Complexo Penitenciário Nelson Hungria, onde permanecerá à disposição da Justiça mineira.