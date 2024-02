Marcos Paulo Godoy foi assassinado aos 17 anos, no município de Belo Oriente, no Vale do Rio Doce

O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) informou nesta terça-feira (6/2) que um homem condenado por assassinar a tiros o adolescente Marcos Paulo Godoy, de 17 anos, no município de Belo Oriente, no Vale do Rio Doce, foi preso na última sexta-feira (2/2), em Luxemburgo.



Morando no país europeu, Hudson Ferreira Martins, de 42 anos, havia sido sentenciado a 16 anos e seis meses de prisão durante sessão do Tribunal do Júri em Açucena no dia 23 de janeiro de 2020. O crime aconteceu na manhã de 28 de maio de 2017.

À época, Marcos Paulo foi morto com quatro tiros. De acordo com testemunhas que estavam com a vítima, eles voltavam de uma festa, quando um carro parou perto deles. Hudson saiu do veículo e disparou contra o jovem.



O crime foi motivado por vingança, pois Marcos já teria tentado matar o irmão da namorada de Hudson.

O MP diz que o processo de extradição está em curso para que Marcos Paulo Godoy possa dar início ao cumprimento da pena no Brasil. Os tramites acontecem por meio de articulações entre a Polícia Federal, o Ministério das Relações Exteriores e a Procuradoria de Luxemburgo.

A prisão em solo europeu aconteceu devido ao pedido de difusão vermelha da promotoria de Justiça mineira. Também conhecida como "red notice", a medida é aplicada nos casos em que há necessidade de se efetuar a prisão de uma pessoa que está em país estrangeiro e contra a qual há mandado de prisão expedido por autoridade brasileira.