Ozzy Osbourne morre aos 76 anos

Ozzy Osbourne, ex-vocalista da banda inglesa Black Sabbath, pioneira do heavy metal, morreu nesta terça-feira (22/7), aos 76 anos.

Nascido na Inglaterra como John Michael Osbourne, Ozzy havia se apresentado em um show de despedida no último dia 5, em um estádio lotado em sua cidade natal, Birmingham, com transmissão global ao vivo.

Em comunicado oficial, a família informou: “É com uma tristeza maior do que as palavras podem expressar que anunciamos que nosso amado Ozzy Osbourne faleceu nesta manhã. Ele estava com a família e cercado de amor. Pedimos que respeitem a privacidade da nossa família neste momento.”

A causa da morte não foi divulgada. Ozzy foi diagnosticado com Parkinson em 2019.

