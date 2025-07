Relembre hits da carreira de Ozzy Osbourne, do Black Sabbath à fase solo

FOLHAPRESS - Morto nesta terça-feira (22/7) aos 76 anos, Ozzy Osbourne colecionou sucessos ao longo de uma profícua carreira de quase seis décadas. Não só como vocalista do Black Sabbath, mas também graças à sua trajetória solo, o britânico se firmou como um dos nomes mais importantes da indústria fonográfica do último meio século.

Um dos fundadores do heavy metal, Osbourne levou às paradas hits como "Paranoid" e "Iron Man", ao lado do Black Sabbath, e "Crazy Train" e "No More Tears", frutos de sua carreira solo.

Estas e outras canções foram marcos da cena musical principalmente entre as décadas de 1970 e 1990, mas outros hits vieram depois. Osbourne continuava ativo até os últimos dias de vida -seu show de despedida, "Back to the Beginning", aconteceu em Birmingham, no Reino Unido, há apenas 17 dias.

Veja, abaixo, os principais sucessos da carreira de Ozzy Osbourne.

'BLACK SABBATH' (1970)

Primeira faixa do álbum de estreia da banda, que também carregava seu nome, a canção deixou claro, logo de cara, o interesse do grupo pelo ocultismo, e teria sido inspirada por uma experiência sobrenatural que o baixista original do Black Sabbath, Geezer Butler, viveu.

'PARANOID' (1970)

Responsável por catapultar a banda britânica para o resto do mundo, o hit do Black Sabbath é até hoje considerado uma das faixas definidoras do heavy metal. Encabeçou o segundo álbum de estúdio do grupo, de mesmo nome, e foi a primeira composição deles a aparecer nas paradas da Billboard Hot 100, nos Estados Unidos.

'IRON MAN' (1970)

Outro hit da banda que ajudou a lançar as bases do heavy metal, a faixa também integrou o disco "Paranoid" e fala de um homem que viaja para o futuro e testemunha o apocalipse. Ao voltar e tentar avisar seus contemporâneos, ele acaba transformado no "homem de ferro" que batiza a canção.

Ozzy Osbourne se despediu dos palcos no último 5 de julho, em Birmingham, em evento que durou 11 horas e reuniu pela primeira vez em 20 anos a formação original da banda Black Sabbath. Ross Halfin/Reprodução Ozzy fez parte do Black Sabbath de 1968 a 1979, ao lado de Tony Iommi (guitarrista), Bill Ward (baterista) e Geezer Butler (baixista). Canal AeE/Divulgação O cantor se apresentou na Esplanada do Mineirão, em Belo Horizonte, em maio de 2018, na turnê "No more tour 2". Alexandre Guzanshe/EM Além da apresentação no Mineirão em 2018, Ozzy Osbourne também esteve na capital mineira em 2011 e 2013. Alexandre Guzanshe/EM Ozzy casou-se com Sharon Osbourne em 1982; o relacionamento teve idas e vindas ao longo de décadas. Hoje, Sharon tem 72 anos Mark Ralston/AFP O cantor teve seis filhos, três deles com Sharon Osbourne: Kelly, Aimee e Jack. Canal AeE/Divulgação Ozzy Osbourne foi indicado a 12 prêmios Grammys e venceu cinco. Em 2014, levou o prêmio de Melhor Performance de Metal por "God is dead". Joe Klamar/AFP A filha Kelly Osbourne, de 40 anos, é atriz, cantora e designer. Ela acompanhou o pai na cerimônia do 62º Grammy. Aleria Macon/AFP O cantor ganhou uma estrela na calçada da fama, em Los Angeles, em 2002. Ele tem outra estrela na Broad Street, em Birmingham, sua cidade natal. Lee Celano/AFP Ozzy Osbourne é conhecido como "Príncipe das Trevas" por liderar o Black Sabbath. Em mais de 50 anos, foi pioneiro do heavy metal, fez parte do Hall da Fama do rock e vendeu milhões de discos Andy Buchanan/AFP Voltar Próximo

'WAR PIGS' (1970)

Nesta crítica à guerra, o Black Sabbath trazia riffs e vocais pesados, dentro do álbum "Paranoid". A canção de protesto associava a ideia de conflitos bélicos ao próprio Diabo, ao mal em si, mais do que a um governo ou nação.

'MR. CROWLEY' (1980)

Uma das faixas do álbum de estreia de Osbourne em sua carreira solo, "Blizzard of Ozz", a música foi inspirada pelo ocultista britânico Aleister Crowley. Os solos de teclado, de Don Airey, e de guitarra, de Randy Rhoads, se tornaram icônicos.

'CRAZY TRAIN' (1980)

Maior hit da carreira solo de Osbourne, também se apoia num riff de guitarra de Randy Rhoads que ajudou a canção a se tornar tão popular. Na letra, o músico traduzia o clima de medo vivido sob a ameaça de aniquilação da Guerra Fria.

'NO MORE TEARS' (1991)

O hit dos anos 1990 também batizou o disco em que foi lançado. Alcançou lugares importantes em várias paradas ao redor do mundo e tem letra que fala de um assassino em série, como explicaria Osbourne anos mais tarde.

'DREAMER' (2001)

Parte do álbum "Down to Earth", a faixa mostra um lado mais melódico de Osbourne. Na letra, ele canta sobre a destruição da Terra pelos seres humanos - seria sua versão de "Imagine", de John Lennon, segundo o metaleiro.