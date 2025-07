Ozzy Osbourne mordeu a cabeça de um morcego durante show nos anos 1980

Morreu nesta terça-feira (22/7), aos 76 anos, Ozzy Osbourne. O "Príncipe das Trevas" tinha diversas histórias controversas em sua vida, sendo a que envolve um morcego uma das mais infames.

Em 20 de janeiro de 1982, durante um show do Black Sabbath em Des Moines, Iowa, nos Estados Unidos, um fã jogou um morcego no palco. Ozzy, conhecido por suas atuações selvagens e por morder cabeças de animais de brinquedo (como pombos e morcegos de borracha) durante os shows, achou que o morcego era falso.

Sem pensar muito, ele pegou o animal e deu uma mordida na cabeça. Só depois ele percebeu ser um animal de verdade e cuspiu imediatamente, mas já era tarde -ele engolira um pouco de sangue e pedaços do morcego. O fã que jogou disse mais tarde que o animal já estava morto quando foi arremessado.

Ozzy foi levado às pressas para o hospital e precisou tomar vacinas contra raiva, já que morcegos podem transmitir a doença.

O incidente se tornou uma das histórias mais famosas do rock, reforçando a imagem de Ozzy como o "Príncipe das Trevas" da música. Anos depois, Ozzy disse que o morcego "não tinha gosto de nada, só estava frio".

Em 2020, Ozzy comentou sobre o caso no Twitter, dizendo: "Por que sempre me perguntam sobre a porcaria do morcego???".

Mark Neal, o fã que jogou o morcego, explicou que se tratava de um animal morto. "No dia seguinte [ao show], todo mundo está perguntando sobre o morcego vivo no show do Ozzy. Garanto a vocês que não machucamos nenhum animal. Ele estava definitivamente morto quando o trouxemos."