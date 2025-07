Música para as estrelas no Planetário da PUC Minas

O Planetário PUC Minas apresenta, nesta terça (22/7), imersão com o tema “trilha sonora do espaço”. A apresentação será às 19h30, com o Grupo de Câmara PUC Minas, composto por quartetos vocal e de cordas. Enquanto curte as imagens de corpos celestes, o público vai ouvir músicas executadas pelos dois grupos.

É necessário adquirir ingresso para o planetário, no valor de R$ 20, com meia-entrada para crianças de 4 a 12 anos, pessoas acima de 60 anos, pessoas com deficiência e seus acompanhantes, estudantes e portadores de ID Jovem.

Também é possível comprar ingresso para o planetário e visitar o Museu de Ciências Naturais, que fica ao lado, um programão para quem gosta de ciência. O bilhete para as duas atividades custa R$ 32. A PUC Minas fica na Avenida Dom José Gaspar, 290, Bairro Dom Cabral.