"Estava sem dor e cercada de amor', diz Carolina Dieckmmann sobre Preta Gil

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Carolina Dieckmmann, uma das amigas mais próximas de Preta Gil, disse nesta segunda-feira (21/7) que, nos últimos dias da cantora e empresária, ela estava sem dor e "cercada de amor". A declaração foi dada em entrevista ao programa Estúdio i, da GloboNews.

Dieckmmann estava em Nova York visitando a amiga, onde Preta tratava um câncer. A cantora filha de Gilberto Gil morreu neste domingo, aos 50 anos, na cidade americana.

"Quando eu resolvi ir, não tinha nada muito grave acontecendo, além de ela estar fraca com o tratamento mesmo", disse a atriz. "Quando eu cheguei lá, a situação tinha mudado drasticamente, muito rápido. Ela foi indo."

"Passei os últimos dias fazendo carinho nela e dizendo que a amava", disse Dieckmmann. "Ela não sentiu dor e tava com muito amor", reforçou a atriz, sobre o estado de Preta nos dias que antecederam a morte.

Para a amiga, Preta era única e possuía "um magnetismo muito forte e um amor que não para de nascer".

A artista recebeu um diagnóstico de câncer colorretal em janeiro de 2023. Ela chegou a anunciar que estava curada. Em agosto do ano retrasado, porém, Preta seu câncer havia se espalhado por quatro pontos ?dois linfonodos na pelve, uma metástase no peritônio e um nódulo no ureter. Durante o tratamento, a artista viveu entre o Brasil e os Estados Unidos.