Corpo de Preta Gil chegará ao Brasil no dia 23 e velório será diferente

Jude Paulla explicou que Preta Gil não tem usado celular no hospital e os vídeos são feitos e postados por amigos da cantora: "Ela está super focada (na recuperação) e nem tá no celular! Quem fica com o telefone dela sou eu! A gente posta a evolução porque existe muita fake news". Reprodução/Instagram

Luciano Huck lamenta morte de Preta Gil Reprodução/Redes sociais

Preta Gil se apresentou ao lado de Gilberto Gil no dia 26 de abril, em São Paulo, como parte da turnê "Tempo rei", e cantou "Drão" com o pai. Pridiabr/Divulgação

Depois, em 2000, teve um breve namoro de oito meses com Preta Gil, filha de Gilberto Gil, com quem dirigiu um videoclipe do grupo SNZ. Reprodução do Instagram @caio_blat

Preta Gil viaja aos EUA para nova fase do tratamento contra o câncer Tupi - Pablo Oliveira

Preta Gil segue internada e tem estado de saúde atualizado pela equipe Tupi - Pablo Oliveira

Além de cantora, Preta Gil, 50, também é atriz, apresentadora e uma das donas da Music2Mynd, agência de marketing com sede em São Paulo. Reprodução/TV Globo

Os tumores foram descobertos após exames em agosto de 2024. Na ocasião, Preta Gil anunciou que precisaria retomar o tratamento contra o câncer. Divulgação

No dia 16/04, Preta Gil recebeu alta do Hospital Sí­rio-Libanês, em São Paulo, onde estava sob observação médica há quase duas semanas. Antes, ela havia permanecido por alguns dias internada no Rio de Janeiro. Reprodução/Instagram

Um dia depois da aparição no show do pai, Preta Gil recebeu uma visita surpresa em seu apartamento da cantora Ludmilla. Reprodução/Instagram

Em suas redes sociais, Preta Gil publicou foto em que aparece de mãos dadas com o pai. “Cantar essa música com você, pai, foi sentir na pele tudo o que vivemos: o amor, a música e a história que carregamos juntos. Um momento que vou guardar para sempre comigo”, escreveu a artista na legenda da postagem. Reprodução/Instagram

Preta Gil fez dueto com o pai em “Drão”, clássico do repertório de Gilberto Gil. Lançada em 1982 no disco “Um Banda Um”, a canção é uma homenagem a Sandra Gadelha, mãe de Preta. Durante a performance, imagens de arquivo da família foram exibidos nos telões do estádio. Reprodução Instagram

Cantora Preta Gil teve que ser transferida de avião para São Paulo, para continuar o tratamento contra o câncer Redes sociais/Divulgação

"A gente não sabe o dia de amanhã, a gente só sabe do hoje e só podemos viver o hoje. Fala pro seu amigo: 'eu te perdoo'. Só que traição é diferente, né, aí a gente não perdoa", destacou Preta Gil para o público. Reprodução Instagram

A cantora Preta Gil afirma que o câncer mudou sua perspectiva sobre a vida Rede sociais/reprodução

No dia 10/1, Preta Gil se pronunciou pela primeira vez desde que passou pelo complexo procedimento cirúrgico. “Estou dando o meu máximo para ficar bem. Doida para sair daqui o mais breve possível, mas tem uma jornada aí pela frente de recuperação, muita reabilitação. E vai dar tudo certo”, declarou a artista. reprodução/instagram

Preta Gil Alexandre Guzanshe/EM/D.A. Press

